Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado propone para sanción a 121 personas por no usar la mascarilla

En el encuentro se ha desgranado que se han propuesto para sanción a 114 personas por no usar mascarilla en la vía pública, a 2 personas por no usarla en el transporte público y a 5 por no utilizarla en el interior de locales abiertos al público, durante la semana pasada en nuestra comunidad.

En este sentido, se ha valorado el resultado de los dispositivos establecidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al objeto de reforzar la vigilancia de celebraciones multitudinarias, aglomeraciones y el uso de la mascarilla, especialmentedurante las noches del fin de semana. Trasladando un alto grado de cumplimiento de la normativa por parte de la ciudadanía.

Todos los participantes han hecho hincapié en la responsabilidad individual en el respeto las normas sanitarias para evitar contagios, apelando a la responsabilidad compartida de los ciudadanos y propietarios de locales públicos para no retroceder en la situación sanitaria.