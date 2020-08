El Ayuntamiento trabaja en una alternativa para Los Cañones mediante la adecuación del Dominio Público Hidráulico

Ahora la nueva propuesta partiría de la zona del Portazgo en lugar de la antigua piscifactoría, de titularidad privada, y contemplaría un trazado con senderos, plataformas colgantes, miradores y una zona de descanso.

El alcalde, Julio Millán, ha explicado este martes en un comunicado que ya se han mantenido varias reuniones con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) , Joaquín Páez, con el objetivo de avanzar en la adecuación de la zona de dominio público hidráulico del río que permita su puesta en valor.

Según ha precisado, el Consistorio opta por esta alternativa ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los propietarios sobre las instalaciones de la antigua piscifactoría en la cuantía de la compraventa y por el posible quebranto económico que le causaría la judicialización del proceso expropiatorio, que en su caso podría llegar hasta los dos millones de euros.

Por este motivo, se ha contemplado un proyecto alternativo que tomaría como referencia el dominio público del río, un proyecto que además tiene incluso un mayor valor paisajístico al discurrir por el cañón. Así, se va a trabajar en el diseño de un recorrido que con la zona de El Portazgo como punto de partida discurre por Los Cañones con senderos, plataformas colgantes, miradores y una zona de descanso. Se da además la circunstancia de que la CHG dispone de la partida económica para ejecutar los trabajos y a la que se sumarían también fondos municipales.

"Creo que los intereses que hay que ponderar son la recuperación del entorno ambiental y socialmente, puesto que el paraje tiene un gran valor para todos los y las jiennenses. Creemos que este era el momento para dar ese paso decisivo y generoso que permitiera que la ciudad de Jaén pudiera disponer de este recurso", ha comentado el regidor.

Ha agregado que para el Ayuntamiento ese interés general es el que ha primado en la búsqueda de esta nueva solución que, a su juicio, "permitiría disfrutar tanto o más a los jiennenses de este lugar y mantenerlo con criterios turísticos, de conservación ambiental, educativos y sobre todo, sentimentales".

Mientras tanto, desde el Consistorio jiennense ha recordado que el mal estado de las instalaciones obliga a la prudencia por parte no solo de los propietarios, a los que han hecho saber este extremo, sino también de los propios usuarios.

"Hay un riesgo evidente por el abandono de pasarelas y otros elementos, un riesgo que hay que tener muy en cuenta tanto por los titulares como por quienes acuden allí, a quienes también les pedimos que sean respetuosos y no arrojen vertidos al dominio público hidráulico, por cómo afectan al medio ambiente y a la imagen de este paraje que tenemos que conseguir que sea disfrutado por todos en las mejores condiciones", ha afirmado Millán.

Cabe recordar que desde el Gobierno central se anunció en mayo 2015 un proyecto de restauración en Los Cañones a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) con 300.000 euros de inversión y unos meses después, en octubre, se presentó su ampliación con una inversión de 745.650 euros.

Sin embargo y a pesar de las constantes reivindicaciones que desde distintos sectores de la sociedad jiennense se ha realizado en estos años para su ejecución, la actuación no se ha llevado a cabo al no haber acuerdo entre el Ayuntamiento y la propiedad de los terrenos implicados. No obstante, parecía estar cerca y el pasado enero el Consistorio informó de que se había alcanzado un acuerdo para delimitar la parte de los terrenos sobre los que se plantearía una oferta de compra o acuerdo de expropiación, si bien ahora plantea una fórmula alternativa.

ENCLAVE PRIVILEGIADO

El proyecto original se planteaba como solución al deterioro existente en un enclave privilegiado y extraordinario de la zona de los Cañones del río Frío, situado entre los municipios de Jaén y Los Villares, a ocho kilómetros de la capital y próximo al Puente de la Sierra.

Se trata de un encajamiento del río que durante más de dos kilómetros ha generado un gran cañón sobre materiales a base de sustratos de calizas, margas y margocalizas. Este espacio, de abruptas paredes de más de doscientos metros de altura en algunos casos, fuertes pendientes por encima del 70 por ciento en casi todo su recorrido y un difícil acceso, alberga una rica variedad de especies vegetales y animales.

Los Cañones de río Frío ha sido tradicionalmente un lugar de esparcimiento para los jiennenses, sobre todo en época estival. Sin embargo, en la actualidad, este enclave se encuentra deteriorado y amenazado.