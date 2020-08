MÉS per Menorca reprueba la "pasividad" del Gobierno central frente a la "fuga" del rey emérito

Los ecosoberanistas han indicado que la obligación de "los poderes del Estado" sería "hacer todo lo posible" para garantizar que el rey emérito sea procesado. Esto, según han indicado, "resultará más difícil si se le deja huir de España para establecer su residencia en un estado que no garantice su extradición".

"La justificación de la fuga o la tibieza de los partidos que dan apoyo al Gobierno central frente a este hecho tiene que ser corregida inmediatamente", han subrayado.

Por otro lado, MÉS per Menorca ha cuestionado la referencia que el rey emérito hace en su carta de despedida a "ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada". En este punto, la formación ha considerado que, tratándose del jefe del Estado, y cuando no es una dedicación temporal sino vital, "no hay vida privada ya que todas sus actuaciones han de estar marcadas por la transparencia, la ejemplaridad y la pulcritud".

Los menorquinistas también han explicado que pedirán al Consell de Menorca, del mismo modo que lo ha hecho Esquerra Unida-Esquerra de Menorca (EU-EM), la retirada de la medalla de oro de la institución concedida al rey en el año 1993, así como de la medalla que le otorgó el Govern en 1983.

Asimismo, han apuntado que en este contexto de "descrédito" de la institución monárquica "no es adecuada" la vista a Menorca del rey Felipe VI. "En este momento, marcado por el cuestionamiento del papel que ha tenido su padre a lo largo de su reinado, el jefe del Estado debería suspender sus apariciones públicas hasta que se aclaren las actuaciones que llevarán a cabo los poderes del Estado frente a los escándalos provocados por el rey emérito", han manifestado.

Finalmente, MÉS per Menorca ha considerado que la situación generada "sólo se puede resolver de una manera democrática, dando voz a los pueblos y naciones que integran el Estado español para que se puedan pronunciar sobre la forma de estado que quieren para el futuro".

"Este debate y decisión le fue privado a la ciudadanía en los años de la transición, cuando no se cuestionó la sucesión monárquica decidida por el dictador Franco en la figura de Juan Carlos I. Ahora es el momento de reparar este déficit democrático histórico para que los ciudadanos puedan decidir entre monarquía o república", han finalizado.