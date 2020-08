El PSOE de Extremadura valora el descenso del paro en julio pero advierte de que "van a venir meses difíciles"

De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa este martes en Mérida tras conocerse que el paro ha bajado en 2.551 personas en julio en Extremadura con respecto al junio, un 2,35 por ciento menos, con lo que el número total de desempleados en la comunidad se ha situado en 106.007 personas.

En su intervención, el portavoz socialista ha destacado el descenso de desempleados y el aumento de afiliados a la Seguridad Social registrado en julio en la región extremeña, pero ha resaltado la necesidad de poner en marcha "políticas expansivas", tal y como está haciendo la Junta de Extremadura y el Gobierno central.

Por eso, ha considerado que los ejecutivos nacional y regional "van en esa buena dirección de poner en práctica políticas expansivas, que puedan servir de colchón frente a la situación de crisis económica y social" derivada del coronavirus.

Así, González ha puesto como ejemplo la Agenda para la Reconstrucción elaborada por el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara en Extremadura, que a su juicio supone "un buen ejemplo de política expansiva", así como el fondo de la Unión Europea, por el que llegarán a España 140.000 millones de euros.

A esto ha añadido el portavoz socialista la necesidad de contar con una "tercera pata", que son los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "este país necesita" para "hacer frente a la crisis económica y social", ha dicho.

Unos nuevos PGE que deberán ser "expansivos, y fundamentalmente que vayan a corregir los posibles desequilibrios que pueda provocar el coronavirus", ha resaltado González, quien ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas de España para que "entiendan que ante la situación sanitaria, económica y social" que atraviesa el país, "es necesario más que nunca ponerse de acuerdo para intentar darle respuesta a las dificultades de los ciudadanos".

ACUERDO DE LA FEMP

Por otra parte, Juan Antonio González ha valorado el "buen acuerdo" alcanzado este pasado lunes entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno central para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos, que según ha dicho, permitirá a los ayuntamientos "poder tener mayor liquidez", tras lo que ha criticado la actitud del "no por el no" que a su juicio tiene el PP.

González ha lamentado que el anterior gobierno del PP "cerró el puño a los ayuntamientos españoles a través de aquella ley injusta de estabilidad presupuestaria", frente a lo cual, el Gobierno actual de Pedro Sánchez "ha abierto la mano a los ayuntamientos españoles, dotándolos con un fondo para los próximos dos años de 5.000 millones de euros".

También con este acuerdo, el Gobierno central "abre la mano, permitiendo que los remanentes de tesorería a los ayuntamientos se los vayan a devolver, porque legítimamente son suyos, en los próximos 10 años", ha valorado el portavoz del PSOE de Extremadura, quien ha reafirmado que los ayuntamientos "tienen que ser claves en la reactivación económica del país".

Ante esta situación, González ha asegurado no entender la postura del PP, ya que "ellos fueron los que ahogaron a los ayuntamientos españoles", y sin embargo, ahora critican este acuerdo que "abre la posibilidad a los ayuntamientos de no tener la regla del gasto y de poder tener mayor liquidez", tras lo que ha lamentado que el PP "está en el no por el no", ha dicho.

Finalmente, el portavoz socialista ha vaticinado que "todos" los ayuntamientos del PP que tengan remanentes de tesorería "van a acudir a esa ayuda que el Gobierno de España les va a dar", ya que "si no acudieran, estarían haciéndoles un flaco favor a los ciudadanos de ese municipio".

Por tanto, "lo que no puede ser es que con una mano se le pegue un guantazo al Gobierno, y con la otra se recoja el dinero que el Gobierno está ofreciendo", lo que supone "una incoherencia y una falta de lealtad al Gobierno y a los ciudadanos", ha concluido.