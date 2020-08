Manolo, de Los dispersos, en '¡Boom!: "Me iría a vivir a Puebla, es la ciudad más segura de México"

Juanra Bonet quiso saber este lunes a donde les gustaría irse a vivir a los concursantes de ¡Boom! y Manolo, de Los dispersos, fue uno de los que se animó a dar su opinión al presentador.

"Me iría a México, me encantaría. Mira que yo estoy bien en Jerez, pero por cuestiones de investigación, cuando acabé la tesis, esta terminó apuntando allí por la arquitectura que se hacía", afirmó el concursante.

Manolo señaló que visitó varios puntos del país, pero "gustaría volver para profundizar y conocer más la arquitectura de México". El participante destacó que vale la pena visitar "el país entero, es una maravilla".

Eso sí, "para vivir me iría a Puebla porque no es el disparate de Ciudad de México, que es un lugar enorme. La idea de urbe grande no te la haces hasta que llegas a un sitio así", afirmó entre risas.

Manolo, de Los dispersos, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Y es que Puebla "es una ciudad más moderna, aparte de su zona colonial que es una preciosidad, tiene una parte de rascacielos que es el centro financiero e industrial del país", comentó Manolo.

También elegiría la ciudad "por cuestiones de seguridad ya que parece que es de las mejores", afirmó. El concursante recordó que "el problema de la seguridad en determinadas zonas, existe".

"Cuando estuvimos en Oaxaca, que es una ciudad preciosa, vimos un tanque patrullando por la calle y nos sorprendió", reconoció. "Pero Puebla parece la ciudad más segura de México", concluyó el participante del programa de Antena 3.