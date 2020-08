El PP de Algeciras acusa al Gobierno de España de "robarle los ahorros a los algecireños"

Landaluce ha señalado en una nota que "se trata de un robo; que el Gobierno central intente ocultar su mala gestión retirando lo que las entidades locales han acumulado para el uso y disfrute de los algecireños, y que redundaría en mejoras en el bienestar social de los vecinos".

El pasado viernes el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras aprobó una moción del Grupo Popular donde el Consistorio se comprometía con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y se rechazaba cualquier medida tendente a "apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles".

"El Gobierno de Pedro Sánchez no escucha a los municipios que forman parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ni incluso a alcaldes de su propio partido, que se han mostrado reacios a la apropiación de estos remanente de tesorería, para que puedan ser utilizados para las mejoras de los municipios", explica el presidente local.

"No entendemos que el gobierno central discrimine a las entidades locales, generando distintos status para una misma organización, destinando que unas sí y otras no puedan quedarse con dichos remanentes", lamenta José Ignacio Landaluce.

La reunión de la FEMP donde se planteaba esta cuestión fue convocada y anulada, horas antes del inicio, dando muestras de inseguridad el presidente Abel Caballero sobre si la cuestión seguiría hacia delante o no.

"El Partido Socialista le roba a los algecireños los ahorros de los últimos ocho años. Cuando entramos a gobernar el remanente de tesorería era de -105 millones de euros y a cierre de 2019 este se encuentra en +30,1 millones de euros. El Ayuntamiento de Algeciras, durante el gobierno popular, ha cumplido escrupulosamente con los algecireños, no se han producido despilfarros, y ahora nos vemos castigados y amenazados con que si no devolvemos el remanente de tesorería de este Ayuntamiento, no podremos acceder a subvenciones o a fondos europeos", finaliza Landaluce.