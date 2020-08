La tajante respuesta de Alberto Chicote a una usuaria en Instagram: "¿Qué parte de mi cuerpo te interesa?"

La cuarentena por el coronavirus provocó que muchas personas se animaran a cocinar nuevas recetas, un fenómeno para el que Alberto Chicote aportó su granito de arena. Y es que el chef empezó a compartir algunos platos deliciosos que todavía conquistan a sus seguidores, los cuales crecen como la espuma, un hecho que le aporta experiencias positivas, pero también desagradables.

Tanto es así que este fin de semana respondió, sin pelos en la lengua, a una usuaria que le hizo una pregunta que nada tenía que ver con la gastronomía. "¿Qué parte de mi cuerpo te interesa?", reza el comentario que esta seguidora le dejó al cocinero en una de sus recetas, un flan de vainilla al estilo familiar.

"El cerebro. Y por lo que veo... hay poco", respondió el presentador de Pesadilla en la cocina, que ya recoge más de 600 'me gusta'. Una de las señas de identidad del cocinero es que siempre opina de manera contundente tanto fuera como dentro de la televisión. Y una vez más, lo ha demostrado.

No obstante, esta no es la única respuesta que el chef ha protagonizado en la red social, ya que recientemente dejó otro comentario que no se pasó por alto. "Mírame. Es evidente que mis senos son grandes. Etiqueta a tu amigo que todavía está soltero", recibió desde una cuenta.

"Tendría que ser enemigo para que le recomendase una cuenta como la tuya. Anda y vete a esparragar", respondió el chef. "¿Estamos locos o qué le ocurre a la gente?", "quiero ser como tú" o "no deja de sorprenderme" son algunas de las reacciones de los usuarios a las tajantes palabras de Chicote.