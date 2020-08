Aprobada la creación de una mesa de trabajo público-privada para captar fondos europeos de reconstrucción

Sobre esta cuestión, el concejal de Podemos-Equo Xixón Juan Chaves ha destacado que "verde, digital y resiliente" son los tres ejes principales en los que se va a basar el reparto de los fondos de reconstrucción, a lo que ha apostado por colaboración público-privada para el diseño de estrategias de larga recorrido. Ha compartido, eso sí, el espíritu de que la administración pública ejerza de tractor de proyectos y de captación de fondos europeos

Y si bien el Gobierno local ha apoyado la iniciativa, la alcaldesa gijonesa, Ana González, ha explicado que ya se estaba trabajando con una mesa de trabajo, pero a raíz de esta propuesta se tendrá que reforzar.

Asimismo, ha indicado que están en conversaciones con distintas entidades para ver los objetivos a seguir y, de hecho, ha recordado que en la Relación de Puestos de Trabajo recién aprobada se le ha dado mayor relevancia al departamento de Asuntos Europeos.

González, en este sentido, ha apuntado que no se pueden captar proyectos para que lleguen fondos si no hay un departamento competente para gestionarlo. En este sentido, ha remarcado que el Ayuntamiento tiene personal de gran valía y que tiene disponibilidad para múltiples ámbitos, como economía verde, azul, circular y el Tercer Sector.

"Vamos a ser valientes", ha indicado con referencia a que no van a tener miedo a que les digan que no, ya que lo que es seguro es que si no presentan proyectos no les van a dar nada. También ha avanzado que han pedido al Principado, en concreto a la Consejería de Hacienda, que se forme una mesa de trabajo, en este mismo sentido, con los tres grandes ayuntamientos -Gijón, Oviedo y Avilés- y que la Federación Asturiana de Concejos haga lo propio respecto a los pequeños.

En similares términos se ha expresado el concejal de Promoción Económica, Santos Tejón, quien ha apuntado que se está haciendo seguimiento de los planes y reglamento de estos fondos para estar bien preparados cuando se abran las convocatorias.

Además, el Ayuntamiento está manteniendo reuniones con diferentes entidades, como Cámara de Comercio, Universidad de Oviedo o Tercer Sector, para motivar la participación en las diferentes convocatorias de estos fondos, además de apelar al acuerdo de concertación local, en la misma línea.

Todos los grupos restantes, excepto Vox, que lo ha visto como "un brindis al sol", han estado a favor. Ciudadanos, por su parte, ha abogado por elaborar una bolsa de proyectos e ideas para poder presentarse al mayor número de convocatorias para traer a la ciudad "cuantos más fondos mejor".

LIMPIEZA EN LA ZONA RURAL

Se ha aprobado, por unanimidad, una proposición de Vox para instar a la Administración local a realizar desbroces y la limpieza en caminos rurales. Y pese a que todos han votado a favor, el concejal de Distrito Rural, José Ramón Tuero, ha recalcado que el Ayuntamiento ya tiene licitado el contrato de desbroces que se suele hacer cada año para este fin.

"Responsabilidad para todos", ha apelado, a lo que ha trasladado un mensaje de tranquilidad sobre que se van a seguir limpiando todas las cunetas de casi 1.000 caminos rurales. También ha elogiado la labor de las 27 asociaciones vecinales de la zona rural, con las que ha hecho en total 80 reuniones en lo que va de mandato.

Dicho esto, ha reconocido que hay muchas fincas municipales desatendidas y que las hay que limpiar "más y mejor". Ha indicado, asimismo, que el único cambio que se ha hecho en este mandato es que lo que sale de afuera de su finca, que lo limpien los vecinos, y ha recalcado que el 80 por ciento está de acuerdo.

Tuero ha apostado por limpiar y desbrozar lo mejor posible no solo por estética sino por seguridad. Eso sí, ha añadido el problema de las cesiones de viales al Ayuntamiento que están sin registrar y se está haciendo una a una. Relacionado con ello, el portavoz de Vox, Eladio de ella Concha, ha llamado la atención sobre que hasta un 20 por ciento de las parcelas en zona rural son de titularidad desconocida.

En este punto, y en respuesta a declaraciones de Vox, la alcaldesa gijonesa, Ana González (PSOE), ha indicado, respecto a la recogida de cartones comercial, que es un servicio que presta Cogersa, con quien están en conversaciones para ver si se puede intensificar. Eso sí, ha matizado que no siempre se cumple el horario y la forma en que se deben dejar los cartones.

Respecto a la queja sobre los árboles del paseo Begoña, la regidora gijonesa ha reconocido que son los tilos los que en verano manchan y dejan el suelo como pegajoso. En este sentido, ha indicado que están hablando con Emulsa el estudiar su cambio, a lo que se ha dirigido al PP para señalarle que espera que no la acusen de talarlos, como han hecho de los tamarindos del paseo del Muro. Sobre estos últimos ha justificado que estaban "secos".

SUPRIMIR LA BRECHA DIGITAL

En otro orden de temas, el Pleno ha aprobado, con la única abstención de Podemos-Equo Xixón, una iniciativa plenaria del PP para suprimir la brecha digital en el ámbito educativo. No se pone en duda, según los 'populares', la educación presencial, pero hay que tener en cuenta posibles futuros confinamientos.

La concejala 'popular' Ángela Pumariega, por su lado, ha defendido que es preciso necesario mejorar los equipos informáticos y ampliar las conexiones de las salas de estudio municipal; reclamar al Principado y Estado la mejora las conexiones a Internet de las zonas rurales, con más de 3.500 gijoneses sin cobertura; crear más puntos wifi gratuitos; y garantizar la igualdad de derechos a todos los estudiantes, en un momento cada vez mayor de actividad online.

En el caso del concejal de Educación y Cultura, Alberto Ferrao, ha indicado que la tecnología no es solo wifi, sino ordenadores, y un montón de actividades que comparten el aula presencial.

No obstante, ha apuntado que lo digital no puede "nunca" eliminar la educación presencial. En cuanto a la propuesta plenaria, ha señalado que las salas de estudio municipales no tienen ordenadores pero sí conexión digital, aunque hay 130 equipos informáticos en las mediatecas que necesitan "de una actualización", ha reconocido.

La concejala de Ciudadanos Ana Isabel Menéndez ha incidido en que durante el confinamiento hubo 660 peticiones de tarjeta SIM para escolares atendidas por el Ayuntamiento. Ha visto "muy positivo", eso sí, incorporar formación en competencias digitales a las familias y ha abogado por utilizar todos los mecanismos para no dejar "a nadie atrás".

Por su lado, el concejal de Foro Pelayo Barcia ha relacionado el problema a una cuestión de la cultura española, no mayoritariamente digital. Ha apostado, en este caso, por 'forzar' la digitalización de la sociedad. También ha defendido que lo 'online' no sustituye a la figura del profesor, sino que lo digital es una herramienta de apoyo. Ha abogado, en este sentido, a usar ventajas para mejorar la educación.

Laura Tuero, concejala de Podemos-Equo Xixón, ha defendido la escuela presencial como garantía de igualdad educativa y ha animado al resto de grupos que apoyen propuestas de cara al próximo curso como bajar ratios de las aulas, contratar más profesorado y que los centros educativos sean espacios libres de coronavirus.