Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, revela cómo ha sido su operación de urgencia tras ser padre

Junquera Cortés, pareja de Manuel Cortés, dio a luz recientemente a la segunda nieta de Raquel Bollo, que, debido a los similares apellidos de sus padres, se llama igual que su madre. Pero la alegría por la llegada de la pequeña Junquera se vio eclipsada por la repentina hospitalización de su padre.

Nada más dio a luz su novia, el joven de 25 años tuvo que ser ingresado de urgencia debido a unos fortísimos dolores en el abdomen. Él mismo daba la noticia en redes sociales sin llegar a aclarar cuál era el motivo que le había postrado.

"Querida familia, por causa de fuerza mayor, me tienen que intervenir de urgencias y estaré ausente en los próximos días. Mis próximos compromisos profesionales serán pospuestos. Ahora lo importante es recuperarme para dar lo mejor de mí. Nos vemos muy pronto", aseguró

Ya han pasado cuatro días desde aquello y hasta su madre ha querido pronunciarse sobre el estado de salud de su hijo, puntualizando en una story que todo había sido un susto. "Gracias Dios mío por protegérmelo y gracias al equipo médico que lo ha tratado y que lo ha intervenido, cogiendo a tiempo lo que varios médicos no han visto", escribía.

Y es precisamente este último punto el que tiene algo molesto a los Cortés Bollo, porque no entienden cómo el equipo médico pudo fallar y no diagnosticarle a tiempo la dolencia, que provocó un mal mayor, aunque no tanto como podría haber llegado a suceder.

Es en esto en lo que hace hincapié Manuel Cortés en otra reciente story, en la que ha escrito: "Un día más es un día menos. Ciertos médicos no cogieron a tiempo una apendicitis y me causó una peritonitis por la cual he tenido que estar 4 horas de quirófano".

"Me gustaría deciros que gracias a Dios evoluciono favorablemente y que estoy poniendo todo de mi parte para volver cuanto antes. También agradecer al equipo médico del hospital en que me encuentro por su cariño y trato", finaliza el joven músico.

Por sus últimas palabras, eso sí, se ve que Manuel Cortés ya ha pasado página y que ahora solo le importan las dos Junquera Cortés que hay en su vida: su novia y su hija. "Mi fuerza ahora mismo sois vosotras", ha comentado el hijo de la excolaboradora de Sálvame.