Cómo conseguir el Foreo Ufo 100 euros más barato: Amazon tienta a los 'beauty addicts' con esta oferta estival

En verano, y aunque no le dediquemos todo el tiempo que merece, sabemos que debemos cuidar nuestra piel si queremos que luzca sana y con un bronceado permanente, sobre todo, en el rostro. Por ello, recurrimos a básicos que sabemos que no nos van a fallar para mantener, aunque de forma reducida, una rutina facial que nos ayude a conseguir nuestros objetivos beauty, entre ellos, lucir una piel tersa, rejuvenecida y brillante. Así, en el neceser no van a faltar ni el cepillo eléctrico limpiador, para eliminar la suciedad y las impurezas que pueden obstruir los poros de la piel, ni el rodillo de jade, un gadget que lucha contras las ojeras, las arrugas y las líneas de expresión.

Salvo la acción de esos dos dispositivos y la de nuestra crema hidrante habitual, el resto de rutinas de belleza quedan relegadas durante las vacaciones. Y no nos extraña, porque renunciar a los planes estivales por mimar nuestra piel no es algo factible. Pero, ¿y si te dijéramos que conseguir una acción completa para tu piel es posible en menos de 90 segundos y en un solo gadget? Su nombre no te va a resultar desconocido, ya que es una de las herramientas de belleza más populares de los últimos años: se trata del Foreo Ufo, la mascarilla inteligente que combina distintos tratamientos (pulsaciones T-Sonic, crioterapia y termoterapia, entre otras) para conseguir una piel de spa en casa.

Sin embargo, y pese a que, quien lo prueba, asegura sus beneficios, esta herramienta suele tener un precio elevado que la hace inalcanzable para todos los bolsillos... a no ser que aproveches ofertas como la que hemos encontrado en Amazon. El gigante del comercio online ha rebajado un 36% este dispositivo, eso sí, en el modelo color mint, que ahora puede ser tuyo con un ahorro de 100 euros. ¿Quieres saber por qué se va a convertir en tu aliado estival?

El Foreo Ufo limpia y tonifica en solo 90 segundos. Amazon

Un spa en casa... ¡en cuestión de segundos!

Uno de los motivos que ha llevado a la fama a este popular dispositivo, más allá de por su apuesta por la innovación en lo que a cuidados faciales se refiere, es la facilidad con la que se maneja y el poco tiempo que hay que invertir para conseguir buenos resultados. Claro que, para ello, hay que saber manejarlo bien y combinarlo como es debido con nuestra rutina de higiene facial. Así, podremos aprovechar sus muchas (y avanzadas) funciones desde la comodidad del hogar y obtener resultados dignos de un salón de belleza especializado. ¿Ya sabes por qué es tan especial?

Listo en 90 segundos. Para evitar que tengamos que invertir más tiempo del disponible en el cuidado facial (y asegurar que lo usamos las veces necesarias), este dispositivo es capaz de cumplir su función en tan solo 90 segundos. Además, y gracias a la ‘app’ móvil, lo hace de manera unificada por todas las zonas del rostro que hay que tratar.

Para evitar que tengamos que invertir más tiempo del disponible en el cuidado facial (y asegurar que lo usamos las veces necesarias), este dispositivo es capaz de cumplir su función en tan solo 90 segundos. Además, y gracias a la ‘app’ móvil, lo hace de manera unificada por todas las zonas del rostro que hay que tratar. Una fórmula por mascarilla. Cada piel es un mundo y, por ello, necesita unos cuidados especiales que se adapten a sus necesidades y exigencias. Como cabe esperar, las mascarillas fabricadas por Foreo cumplen estas premisas, pero también lo hace el UFO, pues es capaz de potenciar su tecnología para aprovechar mejor los principios activos de cada una de ellas.

Cada piel es un mundo y, por ello, necesita unos cuidados especiales que se adapten a sus necesidades y exigencias. Como cabe esperar, las mascarillas fabricadas por Foreo cumplen estas premisas, pero también lo hace el UFO, pues es capaz de potenciar su tecnología para aprovechar mejor los principios activos de cada una de ellas. Un aplicador único. Cada una de las mascarillas fabricadas para ser compatibles con este dispositivo destacan por incluir un disco de microfibra impregnado de ingredientes naturales, para asegurar que su aplicación no es agresiva para el rostro, se tenga el tipo de piel que se tenga.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.