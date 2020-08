El Monasterio de San Jerónimo acoge durante agosto el flamenco más experimental de la mano de la Bienal

El claustro y los jardines del Monasterio, fundado en 1414 por Fray Diego Martínez de Medina, de la Orden Jerónima, acogerán el ciclo de conciertos de la Bienal, que tiene a Diego Villegas y la Electric Acoustic Band en su arranque, destaca el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado.

"A este Monasterio llegarán las propuestas más vanguardistas dentro del flamenco actual en un entorno al aire libre y de enorme valor patrimonial", ha señalado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz (PSOE), quien ha destacado que el flamenco ha tenido un papel protagonista en 'Veraneo en la City', la programación impulsada por el Ayuntamiento de la mano de gestores culturales hispalenses y de otras instituciones, con una oferta "que está llegando a todos los rincones de la ciudad".

Por su parte, el director de la Bienal, Antonio Zoido ha destacado "lo novedoso" del ciclo. "Nunca se había concebido, durante un mes, agrupar a grandes músicos, jóvenes músicos que trabajan en el flamenco con la experimentación como base, con el flamenco más vanguardista. Es verdad, si decimos que en la Bienal hemos tenido conciertos de Gualberto o de Raúl Cantizano en ediciones pasadas, pero salpicados en la programación general".

Asimismo, Zoido ha señalado que "todo queda perfectamente enmarcado en un ciclo, que en principio fue concebido para el Teatro Alameda y que se muestra en un espacio y en un tiempo diferentes al que programamos".

En este sentido, la XXI Bienal de Flamenco arrancará la noche del viernes con el concierto del compositor sanluqueño Diego Villegas, que toca varios instrumentos, acompañado por la Electric Acoustic Band. El saxo, la armónica, el clarinete o la flauta son instrumentos "que maneja con maestría". Su espectáculo lleva por título 'Cinco', estreno para la Bienal, que define como "un recopilatorio de vivencias, de experiencias e inspiraciones que ha tenido en cada uno de mis viajes por los cinco continentes". Contará con la cantaora María Terremoto como artista invitada.

El sábado, con el espíritu de Enrique Morente, llegan desde Granada M de Puchero. La agrupación está formada por Antonio y Salvador Fernández junto con Fernando Rodríguez, al cante; la guitarra de Miguel Ochando y la percusión de Miguel 'El Cheyenne'. La admiración a la figura y creación artística de Morente los une hace un par de años. Palos del flamenco como los tientos, tangos, malagueñas o la soleá quedarán interpretados con una versión novedosa de los cantes, "un juego armónico de voces diferentes en timbre y calidad sonora". Este estreno lleva por título 'Flamenco a voces'.

El segundo fin de semana de agosto se brinda la oportunidad de conocer más de cerca el recital original llamado 'De Barro' que presentará Rycardo Moreno. Es la guitarra solista, el creador de la idea original y de la composición musical. Cuenta con Víctor Franco como segunda guitarra, y con Antonio y Manuel Montes Saavedra 'Los Mellis' en coros y palmas. Manuel Molina lo definió como "un alfarero de la música y noble como el barro de su tierra, Lebrija". Su concierto tendrá lugar el día 14.

El sábado siguiente, Raúl Cantizano se mostrará en una Zona Acordonada. Guitarra, samplers y vídeo en directo se estructurarán en tres bloques temáticos diferentes a modo de tríptico: Carta a Nam June Paik/Guitarra preparada/ Puro y Auténtico. Cada uno de estos tres movimientos se irá desarrollando en diferentes piezas. Es el segundo trabajo discográfico en solitario del músico centrado en la guitarra flamenca. El concierto lo define como "un espectáculo escénico, visual, performático y musical, que amplía el espacio más allá de mi silla y de mis dedos. Es un recital atípico de guitarra flamenca expandida donde la luz, el vídeo en directo y la acción acompañan la música en un formato renovado y actual para la guitarra flamenca".

Las últimas dos semanas de agosto se han reservado, en primer lugar, para Artomático el día 21. Música electrónica en vivo con la dirección artística, musical, junto a Juan M. Jiménez -percusión y batería de Daniel Muñoz, Artomático-, el baile y coreografía de Paula Comitre, y el saxo de Juan Jiménez. Su concierto en directo mostrará una propuesta escénica y sonora que adapta su repertorio, sonido y movimiento a las características del lugar donde se lleva a cabo, generalmente -como es el caso del Monasterio- en espacios monumentales, en industrias y teatros.

El día 22 de agosto, Los Voluble -Benito y Pedro Jiménez como dj y electrónica en directo, y Vj y visuales en directo, respectivamente- presentarán 'Flamenco is not a crime' "una remezcla audiovisual realizada en directo en la que trabajamos con material de archivo y en el que se pueden escuchar y ver a diferentes artistas, desde la Paquera de Jerez a Tomás Pavón, desde Antonio Gades a Enrique el Cojo, desde Manuela Vargas a Daddy Yankee, The Prodigy o Lady Chann".

Finalizará el ciclo con el concierto de Califato el día 28 y con Gualberto el 29. Califato estarán presentados por Manuel Chaparro y contarán con el guion de Curro Morales. Toda la música de la noche está compuesta por la agrupación, que bajo el título de 'La Treçe Puertá' presentarán un show audiovisual en el que músicos y bailaores se sumarán a la fiesta. Sus músicos definen el concierto como "un recorrido por las puertas que tuvo la ciudad de Sevilla. Realizamos un viaje a través del tiempo por el pasado y el presente de la ciudad en el que nos chocaremos de frente con las contradicciones que la hacen única".

El Monasterio de San Jerónimo cerrará las puertas a la Bienal con Gualberto y sus músicos que presentarán Duende Eléctrico. Gualberto trae su guitarra eléctrica y sitar, y estará acompañado por Daniel Escrotel, bajo y cello eléctrico; Fernando Rodríguez, sintetizadores y Toni Manga, a la batería y percusión.

Todos los temas de la noche como Luna nueva, Cuarto Creciente, Luna llena, Cuarto menguante, La triple diosa y Tiempo de cosechas han sido compuestos por el músico que comenzó su andadura allá por 1967 cuando forma Smash, grupo emblemático del rock español y pionero del rock andaluz. A lo largo de todas estas décadas, y después de trabajar al lado de Agujetas, Lole y Manuel o Paco del Gastor, entre otros muchos, se ha mantenido como icono y referente musical.

Todos los conciertos tendrán lugar a las 22 horas. La entrada a los jardines del Monasterio se realizará por calle José Galán Merino y las entradas, que están a la venta, tienen un precio único de 20 euros. Más información sobre el ciclo y la programación general de la Bienal de Flamenco en: '