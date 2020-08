Coronavirus.-Mojácar cifra en 26 los afectados, todos camareros, y sube a tres los locales cerrados

Así lo ha indicado a Europa Press la alcaldesa mojaquera, Rosa María Cano, quien ha remarcado que el brote "está totalmente controlado" y ha añadido que, al margen de la clausura de los tres establecimientos afectados por parte de la Junta andaluza, el ayuntamiento está "garantizando" el "aislamiento" de las personas que han dado positivo y que "cumplen la cuarentena".

Cano (PP) ha asegurado que las discotecas en las que trabajan los 26 camareros con Covid-19 "guardaban todas las medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias" al tiempo que ha destacado que la Policía Local está en posesión de vídeos de las inspecciones a los locales que "así lo certifican".

"Se están vertiendo bastantes bulos sobre estos locales y no queremos que la gente crea que el ocio nocturno está desorganizado en Mojácar. No es cierto porque, si fuera sí, hoy no tendríamos 26 casos controlados y centrados en camareros", ha dicho para precisar que hay otros seis casos "pero aislados y sin relación con este brote".

La alcaldesa ha informado de que efectivos de Protección Civil, Policía Local y "los propios concejales" están prestando asistencia a los 26 trabajadores que han dado positivo en Covid-19 y "garantizando que no suponen ningún peligro para visitantes y residentes".

"Se les retira la basura, se les hace la compra, se va a la farmacia si lo requieren, y se atienden sus necesidades básicas para que puedan cumplir el aislamiento", ha precisado.

Cano ha situado en origen del brote en el hecho de que los afectados conviven "estrechamente" para abaratar el coste del alojamiento en alquiler, "que en estos meses es bastante considerable". "Son como temporeros. Se trasladan a Mojácar a trabajar y conviven, incluso no trabajando en el mismo local", ha ahondado.

Al hilo de esto, ha afirmado que el brote "no ha trascendido a clientes" si bien ha revelado que se están practicando pruebas PCR en el Hospital Comarcal de La Inmaculada, de Huércal-Overa, "a todo aquel que comunica que ha estado en estos locales de ocio o ha tenido contacto estrecho con los afectados".

"La mayoría no ha tenido inconveniente en dar sus datos de identificación para que nosotros podamos servir de apoyo a sus necesidades", ha trasladado la alcaldesa mojaquera, quien ha reiterado que en el municipio "está garantizada la seguridad en las discotecas".

Ha concluido remarcando que los locales "han cumplido" y el Ayuntamiento ha "vigilado". "No ha habido ningún establecimiento con pista de baile. Si había gente bailando, junto a su mesa, con reserva previa y para preveer que no excediera el aforo permitido", ha finalizado.