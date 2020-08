Irene Rosales, a corazón abierto: "Tras la muerte de mi madre no tiene sentido volver a casarme"

A sus 29 años, Irene Rosales está más que curtida en todos los aspectos de la vida. Este domingo asistía al cumpleaños de Isabel Pantoja, pero antes había pasado unos románticos días en Las Palmas de Gran Canaria, viaje que hizo para que su esposo, Kiko Rivera, viera a su prima, Anabel Pantoja y, de paso, desestresarse de esta última temporada.

"Es la primera vez que vengo a esta isla y la verdad es que nos encanta. Anabel nos ha sacado a comer y a visitar la ciudad", ha comentado a la revista Semana en una entrevista en la que ha deshojado la margarita contando pormenorizadamente sus sentimientos. Sobre todo, tras el reciente fallecimiento de su madre.

"Ella está presente todos los días en mi vida. No hay una sola noche en la que me acueste y no piense en ella o no le hable. A mí me gusta hablarle todas las noches aunque me responda a mí misma. La recuerdo cada día... Todo lo que sé y todo lo que soy es gracias a ella. Ella me ha enseñado, guiado, cuidado y todo", resume a la perfección.

De hecho, esto hizo que su mayor temor durante el confinamiento fuese su padre, aunque ella lo defina como "un luchador": "El que lo pudiera coger [el coronavirus] y tuviera que irse a un hospital, sin poder verlo y sin poder estar a su lado, me daba pánico. Ese era mi gran temor, que le tocase a un familiar y no poder estar con él y visitarlo".

Irene, que reconoce que le entró ansiedad "un par de veces", no sabe si ha aprendido algo de todo esto. Y sin embargo tiene las cosas claras: "Al principio tuve un poco de agobio y de incertidumbre, porque no sabía qué iba a pasar, pero me acostumbré a una rutina y me adapté bastante bien. Y ahora mismo, con el tema del desconfinamiento, es verdad que me ha costado un poco más, porque seguía teniendo el miedo en el cuerpo. Pero era muy necesario salir y sobre todo sacar a mis niñas. Ahora poco a poco empiezo a ir a restaurantes y de terraceo, pero siempre con precaución y con mucho respeto".

La sevillana espera que pronto "saquen una vacuna" o habrá que acostumbrarse "a vivir con una nueva enfermedad o con una maldita epidemia", aunque sea con mucho cuidado "porque esto no puede ser así de por vida, con mascarilla". Por esto mismo asume que "últimamente" está sensible y es "muy llorona".

"No era algo habitual en mí, pero ahora echando tantísimo de menos a mi madre, pues no puedo evitar el emocionarme y el llorar a todas horas. No es un llanto amargo, es sobre todo un llanto de amor, por el hecho de echar tanto de menos a una persona", matiza, a la par que descubre que, precisamente por ello, sus planes de una nueva boda con Kiko por la Iglesia ya no está en su mente.

"Primero tenemos que ir a todas las bodas familiares que se han atrasado. Es algo que me haría ilusión, pero no pasaría nada si no llega el momento, porque sigo absolutamente enamorada de Kiko. De hecho, puedo decir que, desde el fallecimiento de mi madre, no le veo mucho sentido. Me quiero quedar con la boda en la que mi madre estuvo presente, la vivió, disfrutó y fue feliz. Sería bonito vivir ese momento con Kiko, pero al faltarme alguien tan importante ¿ya para qué?", se pregunta.

Para acabar, la colaboradora de televisión afirma que piensa en un verano sencillo: "pasar todo el tiempo que pueda con los míos". Quizá, claro, por motivos económicos, como ha afectado a casi toda la población. "Lo he notado bastante y el que diga que no lo ha hecho creo que miente. Yo gracias a Dios he podido seguir trabajando y bien. No estamos para pegarnos lujos, pero tampoco los necesitamos ni queremos. Por parte de mi marido sí que lo ha sentido más, pero también ha notado las ganas de querer trabajar más", puntualiza.