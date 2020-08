El Gobierno foral promueve un posicionamiento más activo de Navarra en iniciativas y redes de la Unión Europea

De esta manera, el Gobierno de Navarra quiere promover "un posicionamiento más activo de la Comunidad foral en ámbitos europeos estratégicos, especialmente en aquellos relacionados con la transición ecológica y digital", ha destacado en un comunicado.

Según ha señalado, "son los dos grandes ejes sobre los que va a pilotar el paquete de ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aprobado el pasado 22 de julio por el Consejo Europeo".

Asimismo, el Ejecutivo ha remarcado que el Pacto Verde y la Europa Digital son además dos de las seis prioridades de la nueva Comisión Europea para el periodo 2019-2024. Por este motivo, el convenio suscrito entre el Gobierno foral y ADItech hace especial hincapié en ambos ámbitos, en los que la Comisión Europea "está lanzando iniciativas y estrategias nuevas que van acompañadas de la creación de redes, asociaciones y foros donde se reúnen actores relevantes en la materia".

Así, en torno al Pacto Verde, solo el capítulo de movilidad sostenible e inteligente dispone de una serie de redes como European Battery Alliance, EGVI -European Green Vehicles Initiative-, Safe and sustainable mobility; Advanced materials for batteries, o Factories of the Future, entre otras.

Lo mismo ocurre con la Europa Digital, en torno a la cual la UE ha patrocinado la creación de foros como la European AI Alliance, European Factories of the Future Research Association (EFFRA), euRobotics, EIT Digital, o la European Technology Platform for High Performance Computing, entre otros.

En este sentido, el Gobierno ha resaltado que la implementación de estas estrategias de la UE va acompañada de instrumentos financieros que generan oportunidades de captación de fondos para entes públicos y privados de Navarra. La UE adoptará durante los próximos meses el nuevo marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027, y con ello toda la nueva normativa sobre los futuros programas de financiación de proyectos (Horizon Europe, Digital Europe...), que serán programas "altamente competitivos y que exigirán estar alineados con las estrategias que trata de impulsar la UE".

En concreto, mediante el convenio suscrito con ADItech "se pretende principalmente posicionar a Navarra de forma activa en las redes y plataformas de mayor nivel e impacto en movilidad sostenible e inteligencia artificial". Para ello, "es necesario identificar las oportunidades que se generan en estas redes y fomentar la involucración en las mismas del tejido innovador y empresarial de la Comunidad foral".

Según ha señalado el Gobierno navarro, "se trata de acceder a la información con carácter anticipado, influir en el diseño de programas e iniciativas europeas, acceder a consorcios y partenariados internacionales, y concurrir conjuntamente a convocatorias con propuestas de proyectos sólidos".

El convenio contempla acciones de monitorización de redes y plataformas, participación en jornadas y eventos, información y difusión de las convocatorias en materia de movilidad autónoma e inteligencia artificial entre los colectivos interesados en Navarra, acciones específicas de difusión con el tejido empresarial navarro e implicación del SINAI, el Sistema Navarro de I+D+i.

ADItech es una fundación privada sin ánimo de lucro que aglutina al sector empresarial, a los centros tecnológicos, las universidades, diversos agentes económicos y al propio Gobierno de Navarra.

Además, ADItech actúa como 'Coordinador de agentes de ejecución del Sistema Navarro de I+D+i, SINAI', dedicado a la coordinación de dichos agentes y a la dinamización de la relación entre ciencia, tecnología y empresa en Navarra, tal y como se contempla en la Ley Foral de Ciencia y Tecnología.