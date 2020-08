Ultrasónico y sin pesticidas: así funciona el repelente de insectos (¡rebajado!) que te va a acompañar este verano

A estas alturas del verano, solo piensas en el momento de hacer tu maleta para disfrutar de tus vacaciones en alguno de los destinos más populares o en aquellos en los que no existen multitudes. Por ello, ya estás preparando la lista para no dejarte nada y en tu neceser, además de los básicos beauty para que tu piel esté radiante esta temporada, sabes que hay algo que no puedes olvidar: un repelente antimosquitos y es que no hay verano que no luzcas tu bronceado con algún que otro habón causado por estos insectos.

Además de esta cuestión estética, estas reacciones provocan un picor nada agradable que puede agravar las consecuencias de la picadura y, por ello, siempre vas preparado con varios remedios caseros que las alivien y, también, con soluciones para evitar que seas el blanco ideal para los mosquitos, entre ellas, las pulseras repelentes. Estos artículos son ideales para llevar siempre encima cuando salimos a la calle. Pero, además, existen otros trucos que pueden mantener a raya a estos molestos insectos dentro de casa. Las lámparas con luz ultravioleta son una de ellas, pero si queremos una solución efectiva que ni siquiera nos enteremos de que está en funcionamiento, podemos optar por los repelentes ultrasónicos.

Estos dispositivos se conectan a los enchufes de nuestro hogar para ayudar a expulsar a todo tipo de insectos sin emplear sustancias tóxicas y sin hacer ruido. Además, son tan fáciles de instalar y tan prácticos que puedes llevarlos hasta tu destino vacacional. Si quieres comprobar su efectividad, durante las próximas horas, Amazon ha rebajado el modelo de Odlicno un 19% para que, por menos de 16 euros, puedes conseguir un repelente eficaz que te acompañe todo el verano. ¿Listo para deshacerte de los mosquitos?

El repelente de plagas, de Oducino. Amazon

Tres motivos para darle una oportunidad

Mosquitos y otras plagas. Además de los molestos mosquitos, este dispositivo ayuda a expulsar y evitar la intromisión en nuestro hogar de otros insectos, como cucarachas, pulgas, hormigas o polillas, y también ratones. Todo ello, con una cobertura de hasta 150 metros cuadrados y siendo capaz de atravesar paredes y techos, para asegurar que todas las estancias de casa están a salvo.

Además de los molestos mosquitos, este dispositivo ayuda a expulsar y evitar la intromisión en nuestro hogar de otros insectos, como cucarachas, pulgas, hormigas o polillas, y también ratones. Todo ello, con una cobertura de hasta 150 metros cuadrados y siendo capaz de atravesar paredes y techos, para asegurar que todas las estancias de casa están a salvo. Fácil de instalar. Para asegurar que, nada más recibirlo, se puede empezar a disfrutar, este ‘gadget’ es fácil de instalar, pues solo necesita de un enchufe para empezar a trabajar y alejar las plagas de casa. Cabe destacar que, gracias a la pantalla LED que incluye, es muy sencillo comprobar en cuál de los tres niveles de onda supersónica está trabajando, para así poder ajustarlo según nuestras necesidades.

Para asegurar que, nada más recibirlo, se puede empezar a disfrutar, este ‘gadget’ es fácil de instalar, pues solo necesita de un enchufe para empezar a trabajar y alejar las plagas de casa. Cabe destacar que, gracias a la pantalla LED que incluye, es muy sencillo comprobar en cuál de los tres niveles de onda supersónica está trabajando, para así poder ajustarlo según nuestras necesidades. En casas con niños y mascotas. Uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir un buen repelente es que no suponga un peligro para nuestra salud y tampoco para la de quienes nos rodean, con especial atención a niños y mascotas. Por eso, este control electrónico de plagas ni es tóxico, ni produce ruidos, radiación u olores.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.