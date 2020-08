Tu horóscopo diario: lunes 3 de agosto de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 3 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Procura tener hoy la mayor calma ante lo que sucede porque no vas a poder ir tan deprisa como quieres y eso puede alterarte algo; la precipitación puede afectar negativamente los resultados. Así que es fundamental la calma y elaborar una cierta estrategia.

Tauro

Esa preocupación por tu salud no es algo que debas dejar pasar. No es nada grave, pero sí es cierto que debes seguir ciertas normas o consejos del médico para que todo vaya sobre ruedas. Poco a poco te darás cuenta que vas mucho mejor en todo.

Géminis

Te interesa recuperar parte de algo o el contacto con una persona que ya no está tan cerca de ti como antes. Eso puede influir bastante si estás buscando trabajo. No tengas reparos en localizarla a través de las redes sociales o de alguien que siga en contacto con ella.

Cáncer

Reirás mucho con las ocurrencias de un niño o de alguien que te va a aportar hoy muy buen ánimo y alegría. No te preocuparás de nada más que de disfrutar y si estás trabajando, acabarás pronto la labor para dedicarte a descansar. No hacer nada también conviene de vez en cuando.

Leo

Lo mejor es poner a funcionar todas las alertas en asuntos de negocios y no estaría de más que vigilases muy bien lo que vas a hacer si tienes bienes compartidos con socios porque puede representar una pérdida. Presta atención a las cuentas, no te fíes y revísalas.

Virgo

Sientes extrañeza porque no has podido llevar a cabo ciertos planes veraniegos a los que te has acostumbrado ya con el paso de los años. Sin embargo, ciertas circunstancias hacen que no sea posible y que sea más aconsejable cambiar de destino. Asúmelo.

Libra

Hay algo que te hace mucha ilusión hacer y ese proyecto que tienes o esas ganas de hacer algo diferente pueden verse colmadas muy pronto. Alguien muy cercano te va a facilitar lo que ahora necesitas para ello. Si es algo relacionado con la naturaleza y las vacaciones, lo disfrutarás.

Escorpio

Si tienes hijos, hoy será una jornada un poco complicada porque tendrás que intervenir para solucionar un conflicto doméstico y poner paz en algo que de repente se está volviendo complicado por la convivencia. Pero lo harás bien si mantienes la cabeza fría.

Sagitario

No es el mejor momento en cuestiones profesionales para ser demasiado exigente, ya que hay cambios de funcionamiento que pueden influir en tu vida cotidiana, aunque no necesariamente de manera negativa. Espera a ver cómo funcionan antes de decir nada.

Capricornio

Saldrá a relucir la solidaridad que a veces no muestras claramente y te preocuparás personalmente por alguien que trabaja contigo o es un vecino y con quien tienes algún pequeño problema. Esa llamada que vas a hacer va dar ánimos y eso es muy importante.

Acuario

Luna llena hoy en este signo, lo que traerá algún tipo de sensación confusa por algo que no terminas de ver claro probablemente de la actitud de un amigo o de alguien que no te dice claramente lo que está pensando. No le presiones, ya te enterarás.

Piscis

No creerás un apalabra de lo que alguien te dice hoy porque realmente será una excusa para no hacer algo que no le apetece o no acompañarte a alguna tarea aburrida. Aunque lo sepas, es mejor que no se lo eches en cara. Simplemente, toma nota y actúa en consecuencia.