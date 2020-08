María Jesús Montero defiende a Fernando Simón tras sus declaraciones sobre los belgas

"Agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España. Es un problema que nos quitan. Menos riesgo de importación de casos. Bélgica está mejor que algunas zonas de España y peor que otras zonas de España, con lo cual, tampoco podemos echar las campanas al vuelo". Estas fueron las palabras de Fernando Simón que han recibido tantas críticas durante estos días.

Días después, explicó sus intenciones y pidió disculpas al sector turístico si "se sintió ofendido". Su pretensión era recalcar que "los riesgos se tienen que valorar de forma adecuada. No es que tengamos que evitar que vengan turistas, pero eso no quiere decir que no valoremos los riesgos asociados".

La polémica ha llegado hasta la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una entrevista que concedió para LaSexta Noche, y no dudó en defenderle.

"Yo entiendo que durante esta pandemia hay algunos elementos que se quieren hacer objeto de controversia. Pero sus palabras ponen de manifiesto que es un experto. Es un técnico, una persona que ha trasladado, desde el aspecto médico, una obviedad", declaró.

Confesó que si fuesen los expertos quienes tuvieran la potestad para tomar las decisiones nacionales sobre movilidad en estos momentos, "las actuaciones serían mucho más drásticas". La pretensión de Fernando Simón según la ministra fue explicarlo desde esta perspectiva. "Él lo explicó perfectamente y creo que no hay más que trasladar", concluyó.