La alcaldesa de Esguevillas (Valladolid) niega sanción y asegura que se cumplió con el protocolo

"A nosotros no nos ha llegado nada. Solo sé que la Guardia Civil se presentó allí, pidió el permiso para organizar la fiesta y nada más", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

La regidora insiste en que la fiesta cumplía con todos los protocolos y medidas de seguridad y que los agentes que se personaron "en ningún momento paralizaron a fiesta", que continúo durante todo el día.

"Todo estaba en orden, contábamos con todos los permisos y con todas las medidas", recalca Alba Velasco que asegura no tener "acta de denuncia" porque no les entregaron "nada". "Me pondré en contacto el lunes con la Subdelegación y que nos expliquen lo que está pasando", ha concluido.