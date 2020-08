El Sindicato de Estudiantes critica el incremento de las notas de 'corte' para acceder a la Universidad

La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Marina Mata, criticó este domingo el incremento que han experimentado las notas de corte para acceder a la Universidad, porque, en su opinión "perjudican a los hijos de trabajadores".

Mata no solo criticó este incremento que ha privado a muchos estudiantes de poder estudiar la carrera que habían elegido, sino que reiteró que "la EVAU no tenía que haberse celebrado este año, porque con la pandemia ha sido un curso perdido, sobre todo, para los que menos tienen para los más desfavorecidos. Las clases online no han estado al alcance de todos los estudiantes".

Además, cuestionó que en septiembre pueda arrancar el nuevo curso siendo mayoritariamente presencial, como ha indicado la ministra de Educación, Isabel Celaá, por como están proliferando rebrotes de coronavirus por toda España, principalmente entre la población más joven.

"Para poder respetar la distancia de seguridad y cumplir con las medidas sanitarias en la escuela y en la Universidad hace falta más inversión", aseveró la portavoz del sindicato estudiantil, una inversión que "no veo por ningún lado. CC OO cifró en más de 180.000 los profesores necesarios para hacer frente a esta contingencia y no se van a contratar ni a 20.000" aseveró Mata.