PP advierte de que San Jerónimo "no puede ser el vertedero de Espadas"

20M EP

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado que los alrededores del Monasterio de San Jerónimo y la Avenida José Galán Merino "es un auténtico estercolero donde hay restos de muebles, escombros, electrodomésticos, basura, suciedad, pintadas y gran cantidad de matojos, lo que conlleva a riesgo de incendios, zonas verdes en mal estado y árboles caídos". Además, avisa de que las actuaciones de limpieza "no se realizan como deben, ya que los contenedores del barrio están siempre desbordados y no se realizan baldeos, no se limpia como debe" y que San Jerónimo "no puede ser el vertedero de Espadas".