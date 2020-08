Sólo 12 de las 71 playas de la Región de Murcia evaluadas por Famdif cuentan con punto accesible

Un año más se ha realizado el seguimiento del Plan Regional de Accesibilidad a las playas de la Región de Murcia, por petición y en colaboración con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia - ITREM, visitando, analizando y evaluando cada una de ellas, según han informado fuentes de Famdif.

Este año, por segunda vez, toda esa información ha sido volcada a la aplicación móvil ACCEDE Playas-Región de Murcia, que permitirá que todos aquellos usuarios interesados puedan conocer la información de primera mano, actualizada a 1 de julio de 2020 y precisa sobre el equipamiento accesible.

Así mismo, se han visitado 71 playas, de las cuales 12 han sido catalogadas como punto accesible (con y sin carencias en los aseos adaptados y con algunos cerrados como medida preventiva por el Covid-19), frente a las 35 de 2019, 32 disponen de algún equipamiento accesible como zonas de sombra, silla anfibia, baños adaptados o la combinación de varios de ellos. No obstante, 27 de ellas aún se consideran no accesibles, practicables sin equipamientos o equipadas, pero no practicables.

Los resultados de este seguimiento se han plasmado en el informe actualizado del Plan Regional de Accesibilidad a las playas de la Región de Murcia, que este año obtiene 23 playas menos con punto accesible que en 2019 y ninguna con el servicio de baño asistido.

RETROCESO GENERALIZADO

Desde Famdif se ha observado un claro retroceso generalizado, en el que la falta de previsión e incumplimiento de los plazos se ha visto agravado por los efectos de los daños climatológicos, como fue la DANA, y la situación generada por el Covid-19.

Algunas de estas playas, a pesar de disponer de la infraestructura del aseo adaptado, éste se encuentra cerrado como medida de seguridad frente al Covid-19, por falta del servicio de limpieza que garantice la protección del usuario.

El objetivo de esta labor es disponer de información actualizada y fiable para que las personas con discapacidad puedan hacer uso de ella y disfrutar del turismo adaptado de la Región de Murcia.

Las playas que se han incluido, tanto en el Plan Regional como en la aplicación móvil, pertenecen a los municipios de Águilas, Lorca, Mazarrón, Cartagena, La Unión, San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar.

ACCEDE PLAYAS - REGIÓN DE MURCIA

La primera aplicación de playas accesibles de la Región de Murcia, bajo el nombre ACCEDE Playas - Región de Murcia, se puede descargar de forma gratuita desde Google Play, por el momento solo disponible para Android.

La app cuenta con fotografías descriptivas, itinerarios de accesos, filtros de búsqueda por playa y municipio, mapas con ubicaciones, plazas de aparcamiento y la disponibilidad y horarios del servicio de baño asistido, entre otras muchas cosas.

Este proyecto, que se puso en marcha en 2019, se ha realizado en colaboración con la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, incluyendo información actualizada y precisa del equipamiento accesible de 69 playas del litoral murciano, de forma intuitiva y fácil de utilizar.

Por último, este verano, a diferencia del anterior, no se dispone del servicio de baño asistido, manteniendo la prestación del servicio de asistencia al baño, es decir, ayuda a la entrada y salida del agua con necesidad de acompañante, en las playas con dotación de silla anfibia en los municipios de San Javier, Lorca, San Pedro del Pinatar, Mazarrón, Los Alcázares y Águilas.