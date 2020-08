El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga pide "coherencia" a Cs y exige "retomar el camino de la regeneración"

El socialista ha exigido "coherencia" a la formación naranja, Ciudadanos, para que "tome cartas en el asunto: "La declaración de transfuguismo y el órdago lanzado por Salado no puede quedar en nada. A quienes no respetan las reglas del juego y actúan de manera autoritaria hay que mandarles un mensaje muy claro: con quienes respetan el talante democrático que no cuenten".

A su juicio, "hay que empezar a tomar medidas al respecto, retomar el camino de la regeneración política en la ciudad y en la provincia", criticando la "deriva autoritaria" del alcalde, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, "que si bien no han roto los pactos con Ciudadanos, sí que están tomando decisiones fuera de esos acuerdos de gobernanza".

Según Pérez, "el apoyo de un tránsfuga se ha traducido en más inestabilidad, en cero políticas sociales y en más despilfarro con las contrataciones de cargos de confianza con sueldos galácticos cuando peor lo está pasando la ciudad" y los nuevos sueldos galácticos de hasta 110.000€ del gerente de Limasam que son una absoluta obscenidad en crisis".

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, por último, ha lamentado el "espectáculo bochornoso que está generando el Partido Popular en la ciudad y la provincia". "Los malagueños y malagueñas no merecen ser rehenes de un tránsfuga en las dos principales instituciones, como tampoco merecen que no se diseñen medidas sociales para quienes peor lo están pasando. Al final, el ciudadano lo que está viendo es a un PP más centrado en mantener su estatus que en aportar ideas y soluciones en la peor crisis de la historia reciente".