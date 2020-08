Miriam Saavedra, indignada con Antonio David tras su pregunta: "¿Y de tus salidas y entradas con Froilán, qué pasa?"

El ambiente ha estado muy cargado este viernes en Sálvame. Primero, Miriam Saavedra y Antonio David Flores han protagonizado este viernes un fuerte encontronazo en Sálvameque ha acabado con la peruana abandonando el plató del programa, y después, ha sido un enfrentamiento con Rafa Mora lo que ha provocado el enfado de la expareja de Carlos Lozano.

"¿Y de tus salidas y entradas con Froilán, qué pasa?", le ha dicho Flores mientras Núria Marín conversaba con Saavedra. Tras escuchar las palabras del colaborador, la ganadora de Gran Hermano VIP 6 se ha levantado indignada y se ha marchado muy furiosa señalando al colaborador y asegurando que "es muy fuerte lo que estás diciendo".

La invitada ha negado rotundamente tener ningún tipo de relación con el nieto del rey emérito e incluso conocerle, a pesar de que justo después Rafa Mora ha desvelado un supuesto altercado entre la novia de Froilán y Miriam Saavedra en un local.

"Es mentira. No conozco a su novia, no sé quién es, no sé de qué me hablas", ha respondido ella, pero el tertuliano la ha acusado de mentir. "Para empezar, yo solo salgo con chicos solteros, no con novia, así que no vayas por ahí", se ha defendido ella.

Tras la vuelta de publicidad, cuando las aguas parecían haberse calmado, Mora ha asegurado que Miriam había reconocido durante la pausa que es verdad que conoce a Froilán y que el enfrentamiento con su novia tuvo lugar, pero delante de las cámaras la peruana se ha mantenido firme y ha vuelto a ser tajante: "Yo no he reconocido nada. Qué mentiroso eres".