Coronavirus.- La Mesa del Sector de la Construcción afirma que este sector debe tratarse como esencial

Los principales actores del sector de la construcción han valorado como "positivo, ser de los menos afectados de forma directa por la crisis del COVID-19, estando ahora la actividad en marcha gracias a los contratos que las empresas y profesionales tenían suscritos con anterioridad al periodo de alarma", ha informado la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga en un comunicado.

Sin embargo, se han manifestado "preocupados por que la incertidumbre de los mercados con caídas en la economía y el consumo, determine también, una crisis de actividad en la construcción, si no se adoptan medidas adecuadas con inmediatez".

Los participantes han puesto en valor la necesidad de apoyar la construcción, "no sólo por la capacidad de generar mano de obra ni por los retornos elevados para la administración vía impuestos; sino porque son productores de bienes de primera necesidad".

Así, han pedido que se les siga considerando sector esencial, como hizo el Gobierno durante el estado alarma, y se pongan en marcha medidas de cara al futuro, que permitan mantener la actividad y con ello, mantener el nivel de bienestar de la sociedad.

"A nadie se le pasa por la cabeza abrir un grifo y que no salga agua potable, que no se encienda la luz al darle al interruptor o no tengamos unas carreteras que nos permitan desplazarnos allá donde necesitemos, y todo ello, es construcción", ha comentado el representante de los ingenieros de Caminos malagueños.

En esa misma línea se han manifestado el resto de participantes, que han recordado que también es construcción "desarrollar sistemas de transporte más sostenibles, adaptar y crear edificios a que sean más eficientes energéticamente y acordes a las nuevas necesidades descubiertas tras el periodo de confinamiento, o la conservación de carreteras para que sean más seguras".

También se ha hablado del sector como "una gran fábrica de generación de empleo, que se puede poner en marcha de forma inmediata y de la que se obtienen siempre productos que mejorarán la vida del ciudadano". Por ello, han solicitado a las Administraciones Públicas, "ser responsables, y poner de manera inmediata planes de inversión extraordinaria, que reactiven esta industria".

En este punto, han sido críticos con la actuación hasta la fecha de las Administraciones Públicas, "ya que a día de hoy, dicen contar sólo con buenas palabras y consenso político sobre la importancia de la construcción, pero no se ha traducido en medidas concretas".

Así, han denunciado que la inversión "lejos de crecer está disminuyendo y la tramitación administrativa, que ya antes del confinamiento entendían era mejorable, es ahora aún peor".

La mesa ha señalado como "caótica" la gestión del telebrabajo en la administración. "Es prácticamente imposible comunicar con la administración y realizar trámite alguno, lo que resta posibilidades a la actividad y a la inversión", han sentenciado, recriminando que "en los departamentos de muchas Administraciones no existen teléfonos activos para contactar con los funcionarios que están en casa, ni siquiera, en muchas ocasiones, existe un teléfono de atención general desde el que puedan derivar la llamada".

"La misma suerte está corriendo la comunicación telemática, que no está implantada en casi ninguna Administración al cien por cien, por lo que hay que hacer uso de registros generales del Estado, que tardan en llegar al destinatario final, incluso semanas", han concluido.