Selena Gomez explica a sus fans la razón por la que se ha alejado varios meses de Instagram

Cada vez se espaciaban más sus publicaciones. Nada de stories. Y ahí, sin embargo, seguían: casi 185 millones de seguidores.Selena Gomez llegó a ser la persona con mayor número de followers en Instagram. Entonces, ¿por qué necesitó dejarlo?

La cantante y actriz de 28 años tenía preocupados a sus fans, subiendo muy poco contenido que dejase entrever mínimamente su estado de ánimo o su vida privada. De hecho, casi todo lo que subía en stories estaba dedicado casi en exclusiva al movimiento Black Lives Matter, como están haciendo otras estrellas como Natalie Portman.

Pero la cantante de éxitos como Same Old Love o Wolves, que sabía que les debe su fama en un 50/50 con su talento, les ha dado una explicación sobre este paréntesis en su red social favorita, este silencio sobre cómo se siente, que era precisamente el tipo de dedicación y cercanía que apreciaban tanto de ella los fans.

"Vengo a lanzaros este mensaje rápidamente porque sé que en los últimos tiempos no he estado publicando mucho contenido", asegura Gomez. "Solo quería que supieseis que os quiero y que os echo mucho de menos. También que hay muchas cosas emocionantes por llegar y que no puedo esperar a poder compartirlas con vosotros y vosotras", continúa.

Con la mirada fija en la cámara y en vídeo que lleva en apenas un día cerca de 14 millones de reproducciones, Selena Gomez desvela "lo que ha pasado": "A principios de este año, con todo lo que estaba pasando en el mundo, sentía que no era apropiado publicar contenido que fuera excesivamente alegre o digno de celebración".

"Asimilar todo esto ha sido muy difícil para mí y por eso me he tomado un tiempo, para aprender en profundidad sobre lo que está sucediendo. Esta es ahora mismo mi única prioridad", comenta la estrella.

"En cualquier caso, quería haceros saber que desde hoy voy a estar un poco más presente en vuestras vidas. Os voy a mandar mucho amor y os voy a enseñar muchas más cosas de mi vida personal y de lo que he estado haciendo este tiempo. Gracias por seguir aquí y gracias sobre todo por apoyarme siempre. Os volveré a hablar muy pronto", termina.