Alcentro tilda de "disparate" el 'Plan Respira' y pide al Ayuntamiento "sinceridad y valentía"

"Después de escuchar los cinco últimos años el discurso del delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera (PSOE), acerca del cierre al tráfico del Centro, no podemos más que sorprendernos al conocer las últimasnoticias. Desconocemos si se trata de un compromiso por parte del Ayuntamiento con sus socios de presupuesto", destaca la asociación en un comunicado.

La organización ha expresado que "no parece un comportamiento muy sincero" después de trasladarnos, "por activa y por pasiva durante años, que no se iba a ejecutar ningún plan restrictivo sin que las medidas paliativas en cuanto a movilidad estuvieran funcionando en el Centro". "También puede que se trate de un globo sonda por parte de los socios de los presupuestos 2020, que a la vista de cómo está yendo el año, no parece que éstos hayan traído mucha suerte".

Desde Alcentro se oponen a un plan "tan poco oportuno" y se ha pedido al alcalde, el socialista Juan Espadas, que "sea claro con sus intenciones" para esta zona de la ciudad. "Con mucho gusto nos pondremos a su dispocisión si decide contar con nosotros que, sin ningún género de dudas, somos quienes mejorconocemos la problemática y necesidades del Centro".

"Si añadimos al pavoroso escenario económico que ha traído la pandemia, una medida restrictiva como ésta, y con el agravante de un transporte público herido y que está generando tanto miedo y rechazo a día de hoy, el resultado promete ser desastroso". Asimismo, la entidad ha señalado que "siempre" van a estar colaborando con el Ayuntamiento "en todo aquello que sea un beneficio para Sevilla, pero fuera de la demagogia barata con la que nos sorprenden cada cierto tiempo nuestros políticos y sus extraordinariosasesores".