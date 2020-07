Dos detinguts a València per robar una bici, una pistola d'aire comprimit i ferramentes en furgonetes

La investigació va arrancar el divendres 24 arran d'una denúncia d'una persona que havia anat a fer una reparació a un domicili del districte de Trànsits i va ser testimoni de com un home li forçava la furgoneta per a sostraure material.

En tindre constància de robatoris similars amb el mateix modus operandi, la Policia va establir un dispositiu de vigilància en la zona per a trobar al lladre, informa Prefectura en un comunicat.

Va ser localitzat mentre intentava obrir diversos vehicles fins a aconseguir sostraure objectes en un, per la qual cosa va ser detingut. Anava sense documentació i sense pertinences i va assegurar que s'havia traslladat amb autobús.

Seguidament, la patrulla va donar una batuda per la zona per si tenia algun còmplice. Una dona estava esperant-ho amb la seua documentació en un cotxe proper, un vehicle que utilitzaven per a desplaçar-se i amagar els efectes sostrets.

En el maleter hi havia una caixa de ferramentes, una pistola d'aire comprimit, utensilis d'obra i construcció, cablejat i una bicicleta recolzada en el lateral del cotxe. La dona també va ser arrestada.

Tots dos van reconéixer que anaven a vendre els objectes en una casa de compravenda en les proximitats. Després de les perquisicions, la Policia els va imputar altres tres robatoris amb força en interior de vehicles i va recuperar un trepant de gran valor per a retornar-ho al seu propietari.

Els detinguts, de 33 i 45 anys i amb nombrosos antecedents policials, han passat a disposició judicial pels cinc delictes de robatori.