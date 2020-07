Juan Infante Amate, profesor de UPO, Premio Felipe Ruiz Martín de la Asociación Española de Historia Económica

El trabajo premiado, en coautoría con el profesor de la Universidad de Zaragoza Iñaki Iriarte-Goñi, ha sido 'Continuity, change, and geographical differences in Spain's firewood consumption: a new estimation (1860-2010)', publicado en Historia Agraria, (77, Abril 2019, pp. 33-57).

En un comunicado, la UPO informa de que la investigación ofrece una estimación inédita sobre el consumo de bioenergías en España, particularmente de leña, en perspectiva histórica. Para ello, los investigadores han realizado un trabajo muy extensivo de revisión de fuentes históricas y de modelización estadística para calcular el consumo de leña en cada Partido Judicial de España entre 1860 y la actualidad.

Este trabajo supone la estimación más detallada, por su dimensión temporal y su detalle geográfico, a nivel internacional. Sus principales resultados ponen de manifiesto que la revolución industrial, que trajo consigo el auge de los combustibles fósiles, no supuso, como convencionalmente se señala, una "transición" de unas fuentes de energía a otras, sino que fue un proceso aditivo.

"La leña no fue sustituida por el carbón, sino que siguió consumiéndose durante buena parte del siglo XX. Su consumo, no obstante, presenta importantes diferencias regionales. Las zonas de interior y de montaña muestran consumos mucho mayores que las zonas meridionales y costeras", señala.

Además el tipo de consumo también está marcado por la disponibilidad de leña. En este sentido, los autores observan que en las provincias con fuerte especialización en leñosos (vid, olivar y frutales) el suministro de leña provenía esencialmente de estos cultivos.

Señala que la deforestación en las provincias mediterráneas no supuso la pérdida en el acceso a recursos energéticos, sino su sustitución por nuevos cultivos que fueron clave el suministro de energías para uso doméstico y para la industria.

El estudio, en definitiva, supone "un importante avance en el estudio de la historia de la energía, un área de conocimiento central dentro de la historia económica y de la historia ambiental por su capacidad explicativa sobre las causas y los impactos del crecimiento económico moderno".

Infante Amate es doctor por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en la que es profesor de Historia Contemporánea desde 2008. Ha sido Associate Scholar del Pembroke College de la Universidad de Cambridge (2017/18) así como investigador invitado o visitante en varias universidades de América y Europa. Actualmente ostenta un Beca Leonardo de la Fundación BBVA.

Especialista en historia económica e historia ambiental, ha publicado unos 50 trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales como Environmental History, Rural History, Agricultural History, Antrhopocene, Ecological Economics o Journal of Cleaner Production, entre otras.

Ha recibido varios premios de investigación, entre ellos, el VII Premio de Investigación de la Sociedad Española de Historia Agraria y el Premio Felipe Ruiz Martín de la Asociación Española de Historia Económica (2013). En la actualidad en miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia Agraria y representante regional por España de la European Society for Environmental History.