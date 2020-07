Coronavirus.- La pandèmia accelera a la Comunitat Valenciana: més de la mitat de casos de juliol són de l'última setmana

En total, segons les dades desagregades que publica la Generalitat, hi ha 1.602 casos nous entre les actualitzacions del 2 de juliol i la del 30, la primera i l'última d'aquest mes. D'ells, 894 s'han donat entre els dies 23 i 30.

Aquesta tendència s'observa també en molts dels municipis. El més afectat continua sent València, amb 371 casos en tot juliol, i 207 d'ells en aquests últims set dies. És fins i tot més acusada en Elx, amb 177 casos al juliol, dels quals 117 són d'aquesta setmana.

Aquestes dos ciutats són les úniques, a més de Gandia, amb més de 100 positius aquest mes. En la capital de la Safor, on es va detectar un brot que va obligar a tancar l'oci nocturn, la ràtio de positius en els últims dies és menor: són 51 dels 126.

Al llarg del mes de juliol, han aparegut 43 brots a la Comunitat Valenciana. El més important és precisament el de Gandia, el qual afecta 158 persones dins i fora d'aquesta ciutat. Diversos municipis de la comarca, com Barx o Xeresa han sumat els seus primers casos aquest mes.

El brot de Peníscola és el segon més gran, i afecta 59 persones. D'aquests, 48 són de la pròpia ciutat, i 33 s'han detectat l'última setmana, encara que la gran majoria (30) es van conéixer el cap de setmana i entre aquest dilluns i dijous solament s'han detectat tres casos més.

A principis de mes només hi havia dos brots a la Comunitat Valenciana: un relacionat amb un barri de Castelló, i un altre amb una empresa de Rafelbunyol. Tots dos porten setmanes sense sumar nous casos, i de fet, s'observa en les dades per municipi.

El brot de Castelló va afectar 35 persones, per la qual cosa segueix sent el tercer amb major incidència de la Comunitat Valenciana. No obstant açò, durant el mes de juliol, la ciutat solament ha sumat 14 positius, quatre d'ells l'última setmana. L'última vegada que Sanitat va informar de contagis associats a aquest brot va ser el dia 10.

El cas de Rafelbunyol és encara més evident. El brot va afectar 26 persones, però en el mes de juliol solament s'han comptabilitzat cinc positius en el municipi, un d'ells aquesta setmana. Sanitat va informar dels últims casos en aquest focus el 13 de juliol.

La ciutat de València és, actualment, la més afectada pels brots. En total es compten cinc, després que aquest dijous es trobara relació entre cinc brots familiars i un d'origen social. Així, van passar a formar un únic brot que afecta 33 persones.

A més, en la ciutat hi ha un altre relacionat amb l'oci nocturn amb 21 casos, dos relacionats amb temporers arribats de Lleida que afecten set persones i altres dos en un pis d'acolliment i l'àmbit laboral en els quals s'han contagiat quatre persones en cadascú.

CINC DELS DEU FOCUS MÉS GRANS, RELACIONATS AMB L'OCI NOCTURN

Durant aquest mes s'han detectat brots en locals d'oci nocturn, i quatre d'ells es troben entre els de major afecció. Els de Gandia i Peníscola són els dos més grans que té la Comunitat Valenciana en aquests moments, però també afecten més de 20 persones els de Santa Pola (26) i València (21). Un altre focus a Xirivella ha generat 12 contagis.

Dels 10 brots més grans, altres dos estan relacionats amb l'àmbit laboral, i un d'ells, amb l'àmbit hospitalari. És el de l'Hospital de Manises, amb 19 afectats. L'altre d'origen laboral és el de Rafelbunyol.

Els altres tres brots es corresponen amb l'àmbit social i familiar. En concret són el de Castelló (35 casos), València (33 afectats), i Foios (12 persones). En aquest últim no s'informa de casos nous des del dia 13, i la localitat no ha sumat positius l'última setmana.

EL CORONAVIRUS ARRIBA AL JULIOL

Diversos municipis valencians han detectat els seus primers casos de coronavirus durant aquest mes. És el cas de Montaverner i Vilafranca, que no havien tingut contagis des de l'inici de la pandèmia, però aquest mes n'han sumat dos casos.

Altres deu municipis han tingut el seu primer cas aquest mes: Ademús, Aigües, Barx, Benlloc, Eslida, la Granja de Rocamora, la Pobla de Benifassà, Sot de Ferrer, Traiguera i Xeresa.