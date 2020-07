La opinión de Iker Jiménez sobre la inexistencia del comité de expertos para la desescalada: "Me he quedado helado"

Iker Jiménez y Carmen Porter ofrecieron este jueves un especial de La estirpe de los libres, el programa que ambos presentaron durante la cuarentena por la crisis del coronavirus, para volver a charlar con algunos expertos sobre la pandemia.

Durante el programa, la pareja de periodistas mencionó la gestión del Gobierno frente a la Covid-19. Así, no ocultó su asombro a la hora de hablar sobre la inexistencia del comité de expertos que valoraran el estado de las comunidades autónomas en el momento de permitir el cambio de fase durante la desescalada.

"Me quedo un poco helado con ese comité de expertos... ¿Qué se sabe de eso?", preguntó Jiménez, a lo que su compañera respondió que "se sabe que no hubo comité". "Yo eso no me lo puedo creer, esto ya es de Gila, no lo entiendo", se quejó entonces el presentador.

Tras sus palabras, Porter dio una explicación más profunda: "Sí, bueno, además el Ministerio de Sanidad lo ha reconocido. Jamás existió el comité de expertos.Fernando Simón se negó a dar esas identidades, ¿te acuerdas?".

"Muchos medios de comunicación preguntábamos por sus nombres y decían que no los desvelaban porque podían tener presiones, cuando realmente preferían no dar los nombres porque no existían", añadió la periodista, que dejaban asombrado a Jiménez: "No hombre, no, eso no puede ser...".

Unos minutos después, el médico José Miguel Gaona intervino en el programa para aportar su valoración: "Si los que supuestamente tenían que dar luz mienten de una manera tan descabellada, como si fuese, como dices, un chiste malo, muy malo de Gila, cualquier teoría conspiranoica se dispara, lógicamente".

"¿Cómo es posible ante la mayor crisis sanitaria conocida en la historia de España? Yo de verdad, lo digo de corazón, he oído muchas cosas, pero esto ya no me lo puedo creer. Me imagino que habría un mesa de expertos hablando...", opinó el presentador, sin dejar de ocultar la sorpresa.

Fue, finalmente, Porter, la que zanjó este tema aportando un toque de humor. "Es para el programa. Es la mesa fantasma. Tanto que nos dicen 'hablad de fantasmas', pues ahora más que nunca podemos hablar de ello porque es un comité fantasma", dijo ante los más de 200.000 usuarios que vieron el programa.