Bravo, sobre el ocio nocturno: "Cerrar no va a acabar con el problema, las personas buscarán otros lugares no reglados"

20M EP

La consellera de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, ha afirmado que "cerrar los locales de ocio nocturno no va a acabar con el problema" ya que "las personas buscarán otros lugares no reglados, fuera de control e incluso clandestinos, en los que si aparece un posible contagio, Sanidad no podrá establecer la trazabilidad necesaria".