El Consell firmarà dos convenis amb Ford Espanya per valor de 5,3 milions per a donar suport al sector de l'automoció

Sobre aquest tema, la portaveu, Mónica Oltra, ha explicat que un dels convenis compta amb una dotació de 3,3 milions d'euros destinats a donar suport a Ford Espanya S.L. en el desenvolupament i validació de prototips de vehicles per a incorporar tecnologia híbrida i millorar les emissions; així com el desenvolupament de prototips d'un nou vehicle CX482 d'un nou procés innovador i prototips de bateries elèctriques per a vehicles.

Els projectes a realitzar, de forma independent, contribueixen" a aconseguir i desenvolupar l'eficiència industrial, la formació, l'ocupació i la millora mediambiental que resulten estratègics i decisius per a la continuïtat de l'activitat de la factoria i del sector de l'automòbil", ha destacat.

Així, amb l'engegada d'aquests projectes es pretén "la contribució a la millora de l'eficiència industrial i la millora substancial de l'oferta de productes de major valor afegit, així com la millora dels processos existents".