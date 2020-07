FRMP denuncia la "incertidumbre" de los entes locales sobre sus ahorros tras suspenderse otra vez la Junta de la FEMP

"Las entidades locales no pueden seguir con esta incertidumbre, con una presión de no saber cómo va a ser la financiación ni el destino de nuestros recursos económicos" ha aseverado la también presidenta de la Diputación de Palencia, quien ha pedido al Gobierno central que "escuche" a las entidades locales, que "no están de acuerdo" con el argumento y la propuesta de que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez pueda usar todos los remanentes de estas entidades.

Al respecto, Armisén ha asegurado que las entidades locales no han recibido "ninguna ayuda hasta ahora" del Gobierno por el Covid-19, y ha afirmado: "no estamos de acuerdo en entregar nuestros ahorros al Gobierno y no usarlo en beneficio de nuestros vecinos",.

Asimismo, Ángeles Armisén ha explicado que las entidades localies no pueden continuar con es "incertidumbre" por la "presión" del Gobierno a las entidades locales para "admitir una medida que no está al servicio de los ciudadanos".