Lola Ortiz desvela su sueldo mensual al trabajar como 'influencer': "Gano más que un médico"

Las trayectorias profesionales de Noel Bayarri y Lola Ortiz han ido a la par gracias a la televisión y su vínculo ha ido creciendo hasta llegar a considerarse hermanos. Por ello, la canaria ha contestado a todas las preguntas de su compañero en su canal de Mtmad.

La joven desveló públicamente su bisexualidad al confirmar su romance con Vanessa Klein, ex de Nagore Robles. "El sexo que tengo con una chica es muy pleno pero es verdad que es diferente. Vanessa me dice que soy un parque de atracciones del sexo", ha contado a la vez que reconocía que le encantaría ser mamá pronto.

El tema económico es una de las cosas que más ha destacado en la entrevista del canario. Ortiz trabaja como influencer gracias a sus más de 600.000 seguidores en Instagram y su sueldo mensual alcanza cifras muy altas.

Está claro que Lola confía mucho en @NoelBayarri porque no tiene ningún tipo de secreto con el en #MadMojohttps://t.co/lkaX8T0tlO — mtmad (@mtmad) July 30, 2020

Sus ingresos llegan a superar el de un médico que puede ganar entre 3.000 y 5.000 euros: "Cobro más. He empezado a ganar más ahora. Estoy muy contenta”. La extronista tiene un deseo y no es otro que conseguir su propio hogar: "Me quiero comprar una casa en Madrid, pero a las afueras".

Asimismo, le da mucha importancia a su carrera como psicóloga y tiene claro que la "monogamia está destinada al fracaso", puesto que en una pareja "con la que compartes vida" durante mucho tiempo, se acaba perdiendo el deseo sexual.