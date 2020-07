Coronavirus.- El Consell tramita d'urgència el teletreball per a funcionaris i manté els plans de contingència

"Teníem un marc normatiu, el decret del 2016, però estem en una situació que no podíem preveure; estem immersos en una pandèmia", ha explicat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra, en la roda de premsa després del ple setmanal.

Aquest decret establirà la modalitat no presencial de treball dels funcionaris de l'administració de la Generalitat. La tramitació està en fase de consulta pública prèvia abans de la redacció del text.

De moment, el Consell està recaptant l'opinió dels implicats i les organitzacions afectades perquè puguen plantejar possibles alternatives, amb el 14 d'agost com data límit. Després se sotmetrà a informació pública, es donarà audiència a les conselleries i es negociarà amb els sindicats.

Després de l'estat d'alarma, Oltra ha recordat que gran part dels empleats públics han seguit treballant des de casa i ha justificat la decisió "per motius obvis" davant l'evolució de la pandèmia en les últimes setmanes. "Necessitàvem una norma que s'adaptara millor a les circumstàncies", ha insistit.

Fins al nou decret segueixen els plans de contingència de les conselleries com a règim transitori. La responsable d'Igualtat ha assegurat que tots els departaments han tingut en compte la crisi sanitària: "Quan hi ha una sospita o un cas es buida tota la planta i entren a desinfectar, això trastorna molt el treball", com va passar en la seua conselleria.