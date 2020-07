PSPV, Compromís i Podem creuen que "el Botànic és més necessari que mai" i demanen una resposta política a l'altura

Així ho van manifestar els tres representants (Manolo Mata pel PSPV, Àgueda Micó per Compromís i Pilar Lima per Podem) en finalitzar aquesta trobada "molt positiva" en la seu dels socialistes, informa el PSPV-PSOE en un comunicat.

Les tres 'potes' del Botànic II van apostar per adaptar el pacte a la nova realitat provocada per la Covid-19 i van acordar tornar a reunir-se al setembre, amb l'objectiu de seguir amb aquestes reunions per a "reforçar les polítiques de progrés".

Aquestes trobades, al seu juí, són importants sempre perquè avaluar i fer seguiment és sa i els reforça, però ara són "especialment importants" davant una crisi sanitària, social i econòmica greu que requereix d'"una resposta política a l'altura de les noves necessitats de la ciutadania".

PSPV, Compromís i Podem consideren així que el Botànic és més necessari que mai: "En aquest complicat escenari en el qual ens ha situat la pandèmia, la societat valenciana necessita un govern progressista que seguisca impulsant mesures que no deixen ningú arrere".