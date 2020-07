Cvirus.- Oltra creu que alguns espais d'oci s'hauran de transformar sense tancar: "No tot és blanc o negre"

Així ho ha afirmat en la roda de premsa després del ple setmanal, preguntada per un cap de setmana decisiu davant l'augment de casos entre els valencians i pel nou pla de mobilització de totes les forces de seguretat que arranca aquest divendres per a controlar l'ús de mascaretes i els aforaments.

Davant els brots associats a l'oci nocturn, Oltra ha rebutjat que s'estigmatitze els joves o a qualsevol altre col·lectiu: "Tots hem de pensar en els altres, és una reflexió que ha de fer la gent de totes les edats perquè hi ha cada 'cuarentón' per ací...".

Però ha posat l'accent que hi ha molts tipus d'oci, nocturn i diürn, i que el de la nit no es limita a les discoteques i pubs perquè "també és oci anar al cinema, al teatre o a un concert", per la qual cosa ha demanat no estigmatitzar tampoc aquestes activitats.

Es tracta, al seu juí, que qualsevol activitat siga compatible amb les mesures d'higiene, seguretat i distància social. Açò sí, ha remarcat que el Consell no ha fixat una postura específica sobre l'oci nocturn ni ho ha tractat en les últimes sessions "més enllà de la normativa" que ha anat aprovant, com tampoc té ara "una posició sobre les actuacions futures".

"Potser -ha aventurat la també coportaveu de Compromís-, algunes activitats s'han de transformar. Òbviament, no pot ser que les que siguen incompatibles amb la seguretat i la salut de les persones es duguen a terme". Sí ha insistit que és impossible posar un policia darrere de cada persona i que hi ha qüestions en les quals s'actua "en pandèmia i sense pandèmia" com els 'botellots', per la qual cosa ha cridat a l'autocontrol i a pensar en els altres.

En general, ha defès que les campanyes de conscienciació funcionen i "ja no queda ningú en aquest país que no sàpia el de mascareta, mans i metre i mig". "Ara no estem com al febrer, ja sabem la gravetat d'açò", ha advertit, per a apel·lar de nou a la responsabilitat individual perquè la Covid no impacta igual en algú de 20 anys que de 75 i el jove pot "fer un forat molt gran a la seua iaia".

PROVES EN DISCOTEQUES

D'altra banda, Oltra ha indicat que no té coneixement que hi haja joves que es neguen a fer-se PCR a València després d'acudir a discoteques considerades com a focus en les últimes setmanes. "No tinc la informació, no puc especular", ha resolt sobre les proves convocades aquesta setmana per la Conselleria de Sanitat.

També ha defès que la Generalitat dona les dades diàriament, excepte els caps de setmana, i que açò no suposa "gens greu" perquè els treballadors de Sanitat també tenen dret a descansar i a agafar-se vacances. "No passa res per tindre la xifra el dilluns i no el diumenge", ha recalcat, ja que a l'inici de setmana se sumen els positius del dissabte i diumenge.