El PP propone al Principado que impulse una Policía de proximidaden los concejos asturianos

Así lo han anunciado este viernes el portavoz adjunto Pablo González y el diputado Pablo Álvarez-Pire, tras reunirse con comerciantes, hosteleros y vecinos de La Calzada, un barrio "especialmente castigado por la delincuencia", según apuntan desde el PP en nota de prensa.

González ha subrayado la necesidad de que el Principado desarrolle "un Plan de Seguridad regional para impulsar las denominadas policías de proximidad o de barrio en los concejos asturianos". Este plan incluiría, en la propuesta del PP, "la firma de convenios entre la Administración regional y las entidades locales que quisieran adherirse para que no haya reticencias a la puesta en marcha de estas policías por parte de los ayuntamientos por temas presupuestarios, de recursos humanos o de tramitación administrativa". "Así, el Principado podría cofinanciar el desarrollo de estas policías", remarcan los 'populares'.

González añadió que "ya existe un instrumento legislativo para el desarrollo de esta propuesta, que es la Ley de Coordinación de Policías Locales, aprobada en 2008".

Pablo Álvarez-Pire, por su parte, recriminó al Gobierno autonómico que "no haya saldado la deuda que en materia de coordinación de policías locales tiene con los ayuntamientos asturianos y que ya en 2013 ascendía a más de 9 millones de euros". "En 2020 esta cifra alcanza los 6, 5 millones en lo que se refiere al Ayuntamiento de Gijón", dice.

"Reclamamos que la Consejería de Presidencia transfiera inmediatamente a los ayuntamientos el dinero que les adeuda en materia de seguridad y pedimos a la consejera Rita Camblor que deje de mirar para otro lado", señaló Álvarez-pire, añadiendo que no hablan "de un tema menor, si no de uno muy importante: la seguridad de los asturianos y con la seguridad no se juega".