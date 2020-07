Oltra cree que algunos espacios de ocio se tendrán que transformar sin cerrar: "No todo es blanco o negro"

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa tras el pleno semanal, preguntada por un fin de semana decisivo ante el aumento de casos entre los valencianos y por el nuevo plan de movilización de todas las fuerzas de seguridad que arranca este viernes para controlar el uso de mascarillas y los aforos.

Ante los brotes asociados al ocio nocturno, Oltra ha rechazado que se estigmatice a los jóvenes o a cualquier otro colectivo: "Todos tenemos que pensar en los demás, es una reflexión que tiene que hacer la gente de todas las edades porque hay cada cuarentón por ahí...".

Pero ha hecho hincapié en que hay muchos tipos de ocio, nocturno y diurno, y que el de la noche no se limita a las discotecas y pubs porque "también es ocio ir al cine, al teatro o a un concierto", por lo que ha pedido no estigmatizar tampoco estas actividades.

Se trata, a su juicio, de que cualquier actividad sea compatible con las medidas de higiene, seguridad y distancia social. Eso sí, ha remarcado que el Consell no ha fijado una postura específica sobre el ocio nocturno ni lo ha tratado en las últimas sesiones "más allá de la normativa" que ha ido aprobando, como tampoco tiene ahora "una posición sobre las actuaciones futuras".

"A lo mejor -ha aventurado la también coportavoz de Compromís-, algunas actividades se tienen que transformar. Obviamente, no puede ser que las que sean incompatibles con la seguridad y la salud de las personas se lleven a cabo". Sí ha insistido en que es imposible poner un policía detrás de cada persona y que hay cuestiones en las que se actúa "en pandemia y sin pandemia" como los botellones, por lo que ha llamado al autocontrol y a pensar en los demás.

En general, ha defendido que las campañas de concienciación funcionan y "ya no queda nadie en este país que no sepa lo de mascarilla, manos y metro y medio". "Ahora no estamos como en febrero, ya sabemos la gravedad de esto", ha advertido, para apelar de nuevo a la responsabilidad individual porque la Covid no impacta igual en alguien de 20 años que de 75 y el joven puede "hacer un agujero muy grande a su yaya".

PRUEBAS EN DISCOTECAS

Por otro lado, Oltra ha indicado que no tiene conocimiento de que haya jóvenes que se niegan a hacerse PCR en València tras acudir a discotecas consideradas como foco en las últimas semanas. "No tengo la información, no puedo especular", ha zanjado sobre las pruebas convocadas esta semana por la Conselleria de Sanidad.

También ha defendido que la Generalitat da los datos a diario, excepto los fines de semana, y que esto no supone "nada grave" porque los trabajadores de Sanidad también tienen derecho a descansar y a cogerse vacaciones. "No pasa nada por tener la cifra el lunes y no el domingo", ha recalcado, ya que al inicio de semana se suman los positivos del sábado y domingo.