Metrovalencia aplicarà durant el mes d'agost l'horari d'estiu

Durant el mes d'agost, l'horari de dilluns a dissabte correspondrà al d'un dissabte, com en estius anteriors, mantenint-se igualment els horaris de diumenges i festius.

El servici de tramvia ja va iniciar el passat dia 15 de juny el seu horari d'estiu, que coincideix amb els laborables no lectius, en estar tancats els centres educatius i universitaris.

Enguany per primera vegada, i com a mesura afegida a les quals s'han posat en servici com a conseqüència de la crisi sanitària, s'han mantingut durant el mes de juliol els horaris laborables de dilluns a divendres del metro de València, fins a les 15 hores aproximadament.

Aquesta decisió ha permès augmentar en un 22,37% les circulacions i freqüències que s'han oferit al juliol pel que fa al mateix mes del passat any, segons les mateixes fonts.

Pel que fa al servici nocturn de cap de setmana denominat 'A la Lluna de Metrovalencia' segueix suspès fins a un altre avís, a causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus.

Els horaris es poden consultar en les estacions de la xarxa de Metrovalencia, en la pàgina web consultar ací i en el telèfon gratuït d'informació i Atenció al Client 900 46 10 46, així com a través de xarxes socials @metrovalencia i facebook/metrovalencia.fgv.