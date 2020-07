El exnovio de Ana Soria, la actual pareja de Enrique Ponce, se postula para 'Myhyv' y 'Supervivientes'

El romance entre Ana Soria y Enrique Ponce sigue dando mucho de qué hablar. Si por parte del torero los medios de comunicación se han hecho eco de la versión de su mujer Paloma Cuevas, ahora ha sido el turno de uno de los ex novios de la joven estudiante, Joaquín Giménez.

Al parecer, el diplomado en Relaciones Laborales se ha puesto en contacto con varios medios de comunicación para contar cómo fue su relación con Ana Soria. Ambos estudiaban en Granada cuando se conocieron y mantuvieron una relación de ocho meses. Fue Giménez quien dio por terminado el noviazgo en julio del 2019.

El almariense ha explicado que, cuando aún estaba con Ana, sabía que mantenía una amistad con un "torero mayor". Estas declaraciones han reabierto el debate sobre cuándo empezó la relación de la futura abogada con Ponce, a pesar de que ambos mantienen que sólo llevan ocho meses juntos.

Joaquín Prat, presentador de la sección de sociedad de El programa de Ana Rosa, ha anunciado que el joven de 25 años se postula para participar en dos programas de Telecinco, Mujeres y hombres y viceversa y Supervivientes2021.

"Con la cara que tiene no le veo yo el perfil de los tronistas de Myhyv", ha comentado el colaborador Miguel Ángel Nicolás, tras ver algunas fotografías de la ex pareja de Ana Soria. El tertuliano ha explicado que, en su opinión, tiene "cara de buenazo" y que no se ajustaría al perfil típico de televisión.

Los colaboradores del sofá de AR han analizado los méritos y características del candidato para poder concursar en un reality. Según los colaboradores, el único motivo por el que podría ser fichado por Mediaset es por ser la ex pareja de la novia de un torero. "Se quiere subir al carrito", ha añadido Joaquín Prat.