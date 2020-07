Cultura.- València acollirà els Premis Goya 2022 culminant l'Any Berlanga

Així ho ha anunciat l'Acadèmia, que explica que la capital del Túria serà "l'emplaçament que acollirà la gran nit del cinema espanyol el 2022" i, a més, tindrà presència en la pròxima gala dels Goya, que se celebrarà en el Teatre del Soho CaixaBank de Màlaga.

Des d'aquest espai, es realitzarà una connexió en directe amb el Palau de les Arts de València, que inaugurarà aquest gran homenatge al cineasta valencià amb una actuació especial, que serà "un dels grans moments de la cerimònia", afirmen.

La gala s'adaptarà a la nova situació, amb restriccions d'aforament i extremant les mesures que marquen les autoritats sanitàries, i que presentaran i dirigiran Antonio Banderas i María Casado, detalla l'organisme cultural en un comunicat.

"RESPONSABLES I SOLIDARIS"

En aquests Goya "responsables i solidaris" -subratllen-, en els quals es posarà en valor l'art, el talent, la creativitat i la imaginació del món del cinema, es reivindicarà des del seu lloc de naixement la figura de Luis García Berlanga (València 1921-Madrid 2010), autor de títols icònics de la nostra història com a 'Bienvenido Mr. Marshall', 'Plácido' i 'El verdugo', i president d'Honor de l'Acadèmia de Cinema.

L'homenatge s'estendrà a tot el 2021 i culminarà en l'edició 2022 dels guardons, que s'entregaran en la terra del reconegut director i guionista.

Amb aquest anunci es confirma la participació de València en la 35 edició dels Premis Goya després que el passat 1 de juliol l'Acadèmia de Cinema anunciara que els guardons del 2021 s'entregaran el 27 de febrer en el Teatre del Soho CaixaBank de Màlaga, espai en el qual es realitzaran connexions i intervencions des de diverses ciutats espanyoles.

En aquell moment, la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, va apuntar que la ciutat estava treballant en el seu contracte per a poder donar a conéixer els termes de la col·laboració en la gala. A més, recalcava que continuava optant a acollir la cerimònia com a seu única per a retre homenatge a Berlanga quan la situació sanitària ho permeta, una cosa que s'ha confirmat aquest divendres.