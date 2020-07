Detingut un home que portava 15 anys venent cocaïna a la menuda a la Marina Baixa

En un comunicat, l'institut armat ha detallat que durant diversos mesos, l'equip ROCA de Calp ha dirigit una operació que el seu objectiu era eixe veí de Callosa que, segons pareix, portava més 15 anys subministrant substancies estupefaents a una cartera de clients "fixa i afermada".

Amb el pas dels anys, hauria anat perfeccionat els seus mètodes per a evitar qualsevol tasca de seguiment i d'obtenció de proves que resultaren efectives per als investigadors. I és que, presumptament, va arribar a aprofitar els moments de major afluència de menors en un parc infantil per a camuflar-se entre els pares i vendre les dosis.

Després del confinament, segons els agents, va reinventar el seu "negoci" i va decidir dedicar-se al "telecoca", d'aquesta forma els seus clients sol havien de realitzar una telefonada per a rebre les substàncies a casa, en l'establiment d'hoteleria on estigueren allotjats o en un lloc discret en l'exterior.

En la culminació de l'operatiu, es va procedir a un registre del seu domicili en el qual es van intervenir 13 grams de cocaïna, 4.605 euros en metàl·lic, tres telèfons mòbils, una bàscula de precisió, material per a adulterar la droga i un vehicle d'alta gamma.

Una vegada has sigut posat a disposició judicial, la instructor ha ordenat l'ingrés a la presó sense fiança d'aquest home, espanyol de 48 anys.