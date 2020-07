Usuarios del AVE de Valladolid denuncian la falta de control de Renfe del uso de la mascarilla por parte de los viajeros

En la carta remitida por los Usuarios de Valladolid y a la que ha tenido acceso Europa Press, se recoge las situaciones que se viven "de forma reiterada" en los trenes de vuelta de Madrid a Valladolid, ya que hay viajeros "que deciden a título individual, comer en sus asientos durante todo el trayecto y por consiguiente, quitarse las obligadas" mascarillas".

Además, en la misiva, que firma el presidente en funciones de la Asociación, Carlos Perfecto, se asegura que no se ve pasar a los revisores "para comprobar si todo está perfecto dentro de los correspondientes coches" ya que "no aparecen de forma regular", lo que es "sorprendente".

"Ante la total ausencia de personal de revisores son los viajeros los que deciden por cuestión de prudencia y seguridad llamar la atención" a quienes se quitan la mascarilla, lo que lleva "muchas veces" a "sufrir violencia verbal" al ser increpados "por viajeros que hacen lo que les da la gana".

Se trata de trayectos de Media Distancia dónde los trenes no están dotados de un coche bar y están pensados para trayectos de poco más de una hora por lo que la Asociación se pregunta "Por qué Renfe permite que esto suceda" y porque la compañía no pone los medios de control para que los usuarios viajen seguros, o porque no se recuerda por locución la obligatoriedad de usar la mascarilla.

"No somos las personas indicadas, para trasladarle como se debe hacer el trabajo por parte de la plantilla de Renfe. No es nuestro objetivo. Pero sí es nuestra obligación, dar a conocer públicamente de forma activa, las deficiencias y situaciones que pueden poner en riesgo a los miles de pasajeros que utilizamos en esta Tierra de Castilla y León, el Ferrocarril, con el fin de mejorarla", se recoge en la carta.