La ONCE llama a la sociedad a "confiar" en su razón de ser y volver a comprar el cupón

Ortiz ha presentado en rueda de prensa los resultados del Grupo Social ONCE correspondientes a 2019, y ha destacado que, si bien no tienen todavía datos del impacto de la pandemia del coronavirus, el estado de alarma y el confinamiento, sí han percibido que "no están vendiendo lo mismo que en 2019", ya que en 2020 ha habido tresm eses en los que no se han producido ventas.

Hace un mes y medio que se recuperaron las ventas, y en este periodo la ONCE "va mejorando poco a poco" el ritmo de venta. Sin embargo, detectan que "la sociedad no funciona al cien por cien", al igual que los comercios y los negocios de hostelería. "Cuando las cosas vienen mal somos los primeros afectados, y cuando se recupera, normalmente somos los últimos", ha lamentado Ortiz.

ASISTENCIA A PERSONAS DISCAPACITADAS DURANTE EL CONFINAMIENTO

Junto al delegado territorial ha comparecido en rueda de prensa la presidenta del Consejo Territorial, María Díaz Alonso, quien ha pormenorizado las medidas que se han adoptado desde el Grupo Social ONCE para acompañar a las personas con discapacidad durante el tiempo que ha durado el confinamiento en España.

En un año "tan extraño" como el 2020, desde la ONCE trataron de "estar cerca", especialmente de aquellas personas ciegas mayores que viven solas, para "atenderles en sus nuevas necesidades". En Asturias se ha atendido a 1.564 personas ciegas durante este tiempo, siendo 195 mayores que viven solos. A nivel estatal se ha llegado a 72.000 personas ciegas, 14.000 de ellos mayores que viven solos.

En cuanto a los más jóvenes, se ha atendido a las necesidades de los alumnos asturianos con discapacidad. En concreto se ha intensificado el voluntariado de ONCE para llegar a 120 estudiantes que han finalizado "con éxito" el curso, aprobando uno de ellos la EBAU.

Además se han habilitado hoteles de Ilunion para sanitarios y enfermos y se han "acelerado" las lavanderías industriales del Grupo. Por otro lado, se han realizado 273.000 llamadas para atender a as personas ciegas o con alguna otra discapacidad.

LOS DATOS DE 2019 "PERMITEN AFRONTAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA"

El delegado territorial de la ONCE en Asturias ha presentado los datos relativos a las ventas de 2019, destacando el incremento que se ha producido, del 4,57% y un total de 25,4 millones de ingresos.

Estas cifras permiten "afrontar los efectos de la pandemia" en este 2020, según Ortiz. A nivel estatal las ventas ascendieron a 2.255,3 millones de euros, un 4,4% más que en 2018.

Del total recaudado, el 54% se destina a premios, el 33,6% a salarios y gastos de gestión, un 10,1% a inversión social directa y un 2,32% a otros gastos.

Por áreas, la ONCE ha acogido a 3.202 personas uqe perdieron la vista en 2019, 70 de ellos asturianos, y se han entregado 131 perros guía, teniendo Asturias 30.

En 2019 la ONCE atendió en España a 1.760 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, con más de 600 cursos de orientación laboral y generación de empleo para 148 de ellas.