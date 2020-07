PSOE tacha de "incomprensible" la abstención del PP con la planta de procesado de pistachos en Navas de San Juan

"Es incomprensible que el PP no apoye una iniciativa empresarial de este calado, que viene a generar riqueza y empleo en nuestro pueblo y que nos coloca en el epicentro del sector pistachero de Andalucía", ha dicho Requena.

Requena ha preguntado en un comunicado a la dirección provincial del PP de Jaén si apoyan la posición de su grupo municipal en Navas de San Juan, "en un momento donde el apoyo a los emprendedores, el respaldo a las empresas y el fomento de la creación de empleo deberían ser una prioridad para todos".

El responsable socialista ha recomendado al PP de Navas de San Juan que "rectifique y haga una oposición responsable, con propuestas que mejoren la vida de nuestros vecinos y vecinas, y si no se les ocurre ninguna, al menos que no estorben y que no intenten poner palos en las ruedas de las que impulsa el equipo de gobierno".

Requena ha reiterado su "inmensa satisfacción" por la implantación de este proyecto empresarial, que "muy pronto va a ser una realidad y que tiene un gran futuro por delante, porque sus expectativas son de crecimiento". Ha destacado que la iniciativa permite "ofrecer una alternativa al olivar como fuente de riqueza y empleo" y por tanto "seguir avanzando en la necesaria diversificación económica" del municipio y "continuar fijando población al territorio y mantener vivos nuestros pueblos".