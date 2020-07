Primeras fotografías de Eva González tras la entrevista de Karelys Rodríguez sobre su romance con Cayetano Rivera

Parecían que las aguas se calmaban... pero era antes de la tormenta. La vida de Eva González no puede estar siendo más complicada estos días, pero no complicada logísticamente, porque ella y su marido, Cayetano Rivera, hubiesen decidido que era el momento de mudarse a Sevilla, sino debido a las últimas declaraciones de Karelys Rodríguez.

El bombazo de la joven afirmando haber sido la amante del torero ha sido como hacer que toda la ponzoña rezumara del charco casi un año después, cuando ya parecía más que superado aquel episodio de affaire extramarital (y que hizo que la presentadora, por ejemplo, no subiese ninguna imagen a su Instagram en la que saliese su pareja durante casi seis meses).

Pero las declaraciones de Rodríguez, con frases como "han sido unos seis años de relación" o "yo estaba enamorada" han dejado muy tocada a la ex Miss España, tal y como se puede apreciar en las primeras imágenes que se tienen de ella tras conocer la noticia.

Con una sonrisa casi nerviosa e intentando aparentar tranquilidad, la sevillana de 39 años se ha enfundado sus gafas de sol, se ha embozado la boca con la mascarilla y ha dejado una declaración para Europa Press únicamente debido a la presencia de tantas cámaras.

Primeras imágenes de Eva González tras las palabras de Karelys Rodríguez. GAA / GTRES

"Es que me da una vergüenza... que todo el mundo me mire así", ha dicho Eva González, quien parece que va a optar por la opción de no mojarse las manos y echar tierra de por medio como ocurrió cuando se supo por primera vez el asunto de Karelys Rodríguez.

Ella siempre ha querido que esta clase de problemas se resuelvan de puertas para adentro de la casa, aunque es cierto que el huracán que ha provocado la abogada afincada en Londres podría hacer tambalear su matrimonio, como ha sugerido alguna que otra publicación.

Eva González, tras las palabras de Karelys Rodríguez. GAA / GTRES