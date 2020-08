Por qué deberías aprovechar el 21 aniversario de Mediamarkt para comprar un patinete eléctrico... ¡con descuento!

Aunque tienen tantos detractores como partidarios, lo cierto es que los patinetes eléctricos son una apuesta por la movilidad del futuro, puesto que no contaminan y no gastan recursos que se terminarán agotando. Así, en las ciudades del futuro, que aspiran a ser lo más sostenibles posibles, estos medios de transporte tienen gran protagonismo, aunque, para conseguirlo, hay que aprender y respetar todas las normas de seguridad para garantizar una convivencia sana con el resto de agentes. De hecho, cada vez son más las ciudades las que cuentan con uno o varios servicios de alquiler temporal de patinetes eléctricos, para fomentar el uso de estos dispositivos como medio de transporte alternativo.

No es de extrañar que cada vez sean más usuarios los que emplean patinetes eléctricos a diario, ya sea de uso propio o compartido. Con él, evitamos las aglomeraciones del transporte público y no dependemos de nadie más que de nosotros mismos, por lo que no tenemos que acudir a cualquier cita con más tiempo del necesario. Eso sí, es conveniente revisar de vez en cuando algunos de los elementos básicos de estos dispositivos para asegurarnos de que todo está a punto para su uso habitual. Otra de las ventajas de contar con este medio de transporte es que son muy prácticos para guardar en cualquier lugar, puesto que muchos modelos se doblan y apenas ocupan espacio

La única pega que solemos poner a la hora de adquirir uno de ello es que requieren de cierta inversión. Sin embargo, podemos aprovechar campañas y ofertas para conseguir un patinete eléctrico a buen precio. ¡Y hoy os traemos una gran oportunidad! Mediamarkt cumple 21 años y lo celebra con descuentos en muchos de sus productos. Entre su catálogo rebajado hemos encontrado el modelo Xtreme Baggio 8, de SmartGyro, una opción muy adecuada para su uso diario. Pero, lo mejor de todo, es que, gracias al aniversario de la cadena, ahora puedes ahorrarte 70 euros en su compra. ¿No crees que ha llegado el momento de pasarte a la movilidad sostenible?

Este modelo tiene 25 kilómetros de autonomía. Media Markt

El Xtreme Baggio 8, una apuesta por la movilidad sostenible

Este modelo, además de tener un diseño atractivo, cuenta con un potente motor de 250W que nos aporta una velocidad máxima de 25 km/h, lo que cumple con las normas de seguridad. Otro de sus atractivos es que dispone de una buena autonomía, hasta 25 kilómetros, para llegar hasta donde tú quieras. Este dispositivo cuenta con la certificación IPX4, lo que garantiza su resistencia al agua por si la lluvia nos sorprende de camino. También está protegido contra sobrepresión y sobrecalentamiento y aguanta un peso máximo de 120 kilos.

Su estructura plegable nos permite guardarlo en cualquier parte y sus ruedas de 8,5’’, que absorben las irregularidades del terreno, nos ayudan a desplazarnos con facilidad. La luz frontal y la suspensión delantera nos aportan un extra de seguridad. Además, es compatible con la aplicación de la marca en la que podemos observar información detallada del patinete eléctrico, distancias recorridas, estado de la batería y otros datos de interés.

