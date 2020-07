Beatriz Luengo cuenta cómo superó el 'bullying' que sufrió de niña: "Me llamaban niña mono"

Durante su visita al plató de Zapeando para promocionar Ojos de Mandela, su nuevo tema con Alejandro Sanz, Beatriz Luengo también habló de su vida y de cómo de pequeña sufrió acoso en el colegio por su físico.

La actriz y cantante comentó que, debido a que trabajaba en un circo y a la cantidad de vello que tenía en la cara, sus compañeros comenzaron a hacerla bullying cuando solo era una niña.

"Me decían niña mono porque tenía bigotito y pelito por los lados de la cara, y mi abuela un día me dijo 'ya eso se va a acabar'. Fuimos a una feria y me compró una camiseta de Mowgli, y entonces me dijo: 'vas a ir al colegio y cuando te vuelvan a decir niña mono, les dices sí, tengo mi propia camiseta' ", les contó Beatriz a los colaboradores del programa.

La artista explicó que al principio pensó que no funcionaría, y fue con "bajón" al colegio, pero que en cuanto el primer niño que intentó meterse con ella vio que no le afectaba, dejaron de molestarla: "Me la puse y se acabó el bullying".

Sin embargo, no fue la última vez que la gente se ha metido con Luengo. En el programa también recordó como las redes se llenaron de comentarios por el famoso vídeo donde sale hablando con acento latino.

"Tengo un problema absurdo con los acentos porque se me pegan todos", explicó la cantante, añadiendo que al vivir con un "cubano en Miami", resulta imposible evitarlo: "Mi madre siempre me dice que baje el cubano en los audios y le suba el español porque no me entiende. Me sale sin querer".