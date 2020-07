El deute municipal de València caurà a nivells de 1997

L'Ajuntament de València va acordar aquest dijous dedicar els 32 milions d'euros del seu romanent de tresoreria a amortitzar el deute municipal per a deixar-lo al 34% a final d'any, al costat d'altres partides menors com quatre milions per a la compra de vehicles d'emissions zero, un milió per a motos elèctriques híbrides de Policia Local i una altra per a senyal wifi als pobles.

Aquesta proposta de l'equip de Govern (Compromís i PSPV) va tirar avant en el ple municipal de juliol amb el suport dels dos grups del Govern del Rialto i l'abstenció de tota l'oposició (PP, Cs i Vox). Segons les previsions, a la fi de 2020 el deute municipal quedarà reduït a 297 milions, “la més baixa des de 1997”.

L'alcalde, Joan Ribó (Compromís), va defensar la necessitat de les modificacions pressupostàries a les quals “obliga la pandèmia” i va reiterar el seu convenciment que “d'aquesta crisi no eixirem si no atenem l'emergència del planeta”, amb l'objectiu d'avançar en la descarbonització dels vehicles municipals. També va destacar que el 20% del superàvit ja s'ha destinat a despesa social, fins a 12 milions, “el màxim que ha deixat el Govern”.

Ribó també va ressaltar que aquest procés té “simbolisme” per a ell perquè fou pràcticament l'última operació que va tancar amb l’exregidor socialista d'Hisenda, Ramón Vilar, mort fa unes setmanes per un infart als 64 anys. D'altra banda, el ple va donar llum verda a les modificacions provisionals de l'ordenança fiscal general (PP i Vox en contra), la de terrasses (per unanimitat) i la de la taxa de l'aigua (amb l'oposició en contra).

En la de taules i cadires, tot i el suport general, PP, Cs i Vox creuen que l'exoneració tributària hauria sigut més adequada des de gener, i no des de la pandèmia.

El nou regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, va defensar la gestió de les inversions i va rebutjar que des de l'oposició “critiquen l'esforç de més de 170 milions; ridícul eren els 50 milions que dedicaven els governs anteriors”. “La inversió adjudicada està dos punts per damunt de 2018 i cinc més que en 2019, tot amb una pandèmia per al mig”, va recalcar.